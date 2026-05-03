陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归

现年75岁的香港资深艺人「叻哥」陈百祥，向来好客，近日他便于其香港的别墅豪宅中大排筵席，宴请大批宾客。为求让宾客品尝到最地道的家乡风味，他并未选择本地星级大厨，而是特意从内地湛江请来名厨，携带大量高级食材赴港，亲自主理一场极尽奢华的名贵饭局。相关过程被名厨拍下并在社交平台分享，不但令这场盛宴的丰富菜肴曝光，更让陈百祥的豪宅内外以及他酒过三巡、面红耳赤的尽兴模样公诸于世。

陈百祥宴客内地名厨主理饭局

据该名来自湛江吴川的大厨透露，为了这次盛宴，他做足了万全准备。除了海鲜外，其余所有配菜、干货及秘制调味料，均在内地采购齐备，与团队将座驾的后备箱塞得满满当当，诚意十足，浩浩荡荡从深圳过关直驱香港。影片中可见，名厨抵达了陈百祥的豪宅，虽然为尊重私隐未有拍摄豪宅全貌，但镜头仍捕捉到别墅区环境清幽雅致，绿树成荫，尽显气派不凡。

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鸡煲翅东星斑大龙虾菜式丰富

这次宴席菜式全是手工繁复的「硬菜」，尽显吴川地道风味。从手工现打的Q弹鱼丸、胶质浓厚的滋补鸡煲翅，到鲜嫩入味的清蒸东星斑，以及肉质饱满的蒜蓉开边蒸龙虾，每一道菜都用料名贵，摆盘精致，香气扑鼻，完美展现了大厨的功架。

陈百祥喝得高兴眼神迷蒙

宴席开始后，主人家陈百祥与妻子黄杏秀（秀姑）一同热情招待宾客。75岁的叻哥精神矍铄，神采飞扬，品尝完美食后，他难掩满意之情，对著镜头竖起大拇指，大赞味道正宗。席间气氛热烈温馨，陈百祥更喝得面红耳赤，双眼略带迷蒙，似乎已达微醺状态，可见他当晚兴奋的心情，大有不醉无归之势。

黄杏秀姑驻颜有术叻哥豪爽赠名酒

除了佳肴与美酒，另一亮点则是陈百祥的妻子黄杏秀。现年68岁的秀姑保养得宜，风韵犹存，当晚她身穿简约服饰，气质优雅，在宾客之间穿梭自如，脸上始终挂著温婉的笑容，养尊处优的极佳状态羡煞旁人。陈百祥的好客之道亦在席后展现得淋漓尽致。为了答谢名厨团队的辛劳，他特意取出一瓶名贵好酒，更在酒瓶上亲笔签名，赠予大厨留念，尽显其豪爽与对人的尊重。

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