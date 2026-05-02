郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价

TVB经典剧集《谈判专家》近日于深夜重播，不少网民都怀念女主角郭可盈昔日在剧集中的表现。56岁的郭可盈近日分享家庭照，不少网民都将她的近照与《谈判专家》的截图对比，大赞她Keep得好。日前她与58岁的老公林文龙2004年结婚，二人育有一名女儿林天若（Tania）。郭可盈与林文龙日前迎来拍拖31周年纪念，郭可盈在IG分享一家三口到高级餐厅庆祝的温馨合照，并写道：「时光如穿梭机般快，31拍拖周年纪念，一起继续开心穿越未来！430。」字里行间充满爱意，羡煞旁人。

郭可盈女儿晒富三代身价

在郭可盈分享的照片中，除了到餐厅庆祝的相片，部分更在他们的豪宅中拍摄。从玄关位置可见，屋内空间感极强，装潢气派十足。加上墙身及天花的巧妙灯光设计，营造出明亮而奢华的氛围，尽显一家人的优雅品味与生活气派。在其中一张合照中，玄关的椅子上摆放著一个精致的名牌手袋，估计是属于女儿Tania的，富贵装扮尽显富三代身价。

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林文龙郭可盈大晒幸福

在其中一张照片里，林文龙贴在老婆郭可盈身后拍摄，并温柔地亲吻她的脸颊，而郭可盈则拿著手机自拍，脸上挂著幸福的笑容。另一张照片中，两人在充满未来感的餐厅走廊合照，背景灯牌揭示了他们正是在位于尖沙咀的著名高级日式餐厅庆祝。两人结婚多年依然恩爱如昔，不少网民都祝福他们继续甜蜜。

16岁林天若身高追及妈妈郭可盈

除了夫妻二人的甜蜜合照，最引人注目的莫过于他们16岁的爱女林天若（Tania）的近照。在一家三口的镜前自拍中，Tania站在父母中间，身高已追及妈妈。她身穿浅蓝色上衣搭配牛仔短裙，一头乌黑长发，五官精致，气质清纯，完全继承了妈妈郭可盈的优良基因。Tania面对镜头做出可爱嘟嘴表情，星味十足，展现出少女的青春活力，外形和气质都好出众。

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林文龙、郭可盈豪宅逐格睇？