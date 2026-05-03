赵雅芝神级基因强大 饼印孙女圆眼高鼻复制「最美冯程程」 与嫲嫲同框对镜头做俏皮举动

72岁的冻龄女神赵雅芝，近日带住可爱孙女在机场被途人偶遇，当天赵雅芝的打扮再次惊艳众人，戴著墨镜的赵雅芝，一头乌黑亮丽的秀发自然披肩，更显温婉漂亮，让她在人群中十分亮眼，完全不像已是古稀之年，她身形纤瘦，步履轻盈，面对镜头始终保持著亲切笑容，尽显女神风范。但今次网民的焦点，却落在赵雅芝的小孙女身上，比起嫲嫲更加抢镜。

赵雅芝孙女拥精致五官似足嫲嫲

赵雅芝身旁的小孙女，是她跟前夫黄汉伟的二儿子，黄光宜的女儿。照片中，赵雅芝的小孙女打扮得既可爱又充满活力，她上半身穿著一件干净的纯白色T恤，胸前一个俏皮的猫咪图案成为了视觉焦点，为她增添了天真烂漫的气息。面对众人的镜头，她虽然略带一丝羞涩，但全程乖巧地牵著嫲嫲的手，又对著镜头伸脷十分精灵俏皮，而她那双圆溜溜的大眼睛，精致的五官和甜美的笑容，网民指是赵雅芝的翻版，事实上去年赵雅芝孙女，就曾以「小白娘娘」的造型，在赵雅芝从影50年生日派对演唱会上登场。事隔半年，赵雅芝与孙女在机场被集邮，随即引来网民热议，纷纷惊呼：「这美貌基因也太强大了吧！」，不少网民更仔细分析，指孙女的杏眼、高挺的鼻梁以及笑起来的弧度，都与年轻时的赵雅芝如出一辙。

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赵雅芝曾与前夫争夺两子抚养权

回顾赵雅芝演艺之路，她于1973年，年仅19岁参选港姐获第4名入行，加入TVB后备受力捧，主演的《楚留香》、《倚天屠龙记》等剧集，被誉为「古装第一美人」，而1980年的《上海滩》更是将她的事业推向巅峰，剧中「冯程程」一角让她红遍亚洲。然而，在事业如日中天之时，她的家庭生活却掀起波澜。赵雅芝于1975年嫁给医生黄汉伟，并育有两子，但这段婚姻因种种原因出现裂痕，最终两人在1983年离婚，更因儿子的抚养权对薄公堂，昔日的完美夫妻形象破灭。

赵雅芝现时凑孙为乐生活美满

经历了婚姻失败的阵痛，赵雅芝并未对爱情却步，她跟黄锦燊于1981年合作剧集《女黑侠木兰花》而结缘，在赵雅芝面临离婚和争夺抚养权官司的人生低谷时，黄锦燊一直在旁默默支持和分担，最终感动了她，二人于1984年在美国注册结婚，婚后育有一子黄恺杰。这段婚姻至今已走过近四十个年头，两人依然恩爱如初，成为圈中模范夫妇。赵雅芝的三个儿子亦同样出色，均学有所成，尤其小儿子黄恺杰更继承了父母的演艺细胞，毕业于北京电影学院，成为一名演员。如今，赵雅芝家庭美满，事业有成，闲时弄孙为乐，从她与孙女在机场的互动便可见一斑。

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