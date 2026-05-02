寒战1994丨吴慷仁与谢君豪演父子斗戏成MVP 由地盘工人变影帝 曾与女星邵雨薇传秘婚

被誉为「香港电影史上最强卡士」的《寒战》系列前传《寒战1994》已经5月1日强势出击，故事追溯至1994年香港主权移交前夕，以香港首富「潘隽亨」谢君豪为首的潘氏家族，因妹夫「黄嘉辉」陈家乐遭绑架遭勒索六亿港元天价赎金，引爆警队、英方、商界及黑道四方势力的权力洗牌。最令影迷震撼的是破天荒集结10位横跨三代、涵盖香港金像奖、台湾金马奖等多个殿堂级殊荣的影帝同台竞技，情况实属近年罕见。

吴慷仁谢君豪父子对手戏成最大看点

金马影帝吴慷仁饰演香港首富潘氏家族的第五代长子潘志昂（Simon），为争夺家产不惜与英方势力串通，从而引爆一场牵动警、商、黑三方势力的权力斗争的关键人物。吴慷仁与饰演父亲、潘氏家族第四代当家「潘隽亨」谢君豪同样精湛演技，将一对充满隔阂、算计，却又暗含复杂情感的父子关系，刻划得入木三分，是本片的一大看点，更有不少网民激赞吴慷仁演技出众是《寒战1994》众演员中的「MVP」。

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谢君豪客死异乡埋下《寒战1995》伏线

吴慷仁今次的演出得到不少评价，透过眼神的转变，成功地将「潘志昂」这个角色身陷豪门困局中的压抑、人性撕裂与疯狂，层层演绎出来，展现出一种「将压抑拧成暴力美学」的精湛演技。面对爸爸「潘隽亨」谢君豪代表著旧时代的权威与手段，而「潘志昂」吴慷仁则想用自己的方式来证明自己，得悉爸爸决定将潘家的将来交给十姑姐「潘怡心」廖子妤打理，甚至被拒绝插手处理「黄嘉辉」陈家乐遭绑架，「潘志昂」吴慷仁终于被激怒：「我钟意嘅人你唔畀我，应该系我嘅嘢你又畀咗人，我先系姓潘。」「潘隽亨」谢君豪得悉「黄嘉辉」陈家乐遭绑架与儿子有关并出手狂掴，而且更扬言：「只要有我一日，我会畀你话事。」结果「潘隽亨」谢君豪招致杀身之祸客死异乡，更埋下《寒战1995》的伏线。

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吴慷仁与邵雨薇传秘婚

吴慷仁的感情生活备受关注，他曾与多位女星传出绯闻，包括曾恺玹、黄景俐、魏蔓、周幼婷、夏于乔和钟瑶等，不过他目前稳定交往的对象是台湾女星邵雨薇。两人因合作电视剧《极品绝配》而结缘，虽然他们在交往初期曾有过分分合合，但在经历一年的思考与沟通后，两人选择复合，并在2020年公开认爱，两人都是演员，彼此尊重对方的事业，邵雨薇曾在吴慷仁得奖时感动泛泪，吴慷仁也表示邵雨薇入围比自己入围还开心。吴慷仁曾分享，即使工作再忙，每天早晚都会亲吻对方。经历过分开后，两人懂得沟通与经营感情，认为对方才是最适合的伴侣。2024年底，曾有台媒爆料吴慷仁与邵雨薇已低调同居秘密登记结婚，但双方并未正式证实。

《寒战1994》演员阵容逐个睇：

吴慷仁曾做过超过40种工作

吴慷仁曾表示戏中除了坚持亲自学习并以广东话演出外，被谢君豪狂掴的那场戏亦相当难忘：「可能佢成长系畀好多人睇住，希望爸爸都会钟意佢，但系唔知点做都觉得自己做得唔够好。有一场畀爸爸掴咗四巴，不过take咗5次，即系20巴，真系好痛！后工作人员直接拎咗两个冰袋畀我，要唞3日先可以消肿。」吴慷仁生于单亲家庭，由15岁开始就踏足社会，曾做过超过40种工作，包括水电焊工、工地粗工、餐厅服务生、调酒师、摆地摊、超市打工等不同工作，他在担任调酒师时，因缘际会认识了广告圈的朋友，从而开始接拍广告。

吴慷仁凭《下一站，幸福》走红

吴慷仁在2007年以《沿海岸线征友》的「小海」一角出道，在2009年出演电视剧《下一站，幸福》中的痴情男配角「花拓也」，凭借其触动人心的哭戏和精湛的演技，备受观众瞩目，并因此走红。虽然他并非科班出身，且刚出道时曾被质疑「永远无法演男主角」，但他始终秉持著「你不一定要跟别人比，但不要轻易放过自己」的精神，努力不懈地钻研演技，结果吴慷仁为金钟奖和金马奖的常客，更值得一提，吴慷仁出道多年都没有经理人，所有工作接洽、行程安排和合作细节都由他亲自处理，直到2024年宣布签约内地经理人公司：「接下来的日子，我不再是一个人。」

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