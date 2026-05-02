周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校

30岁的TVB当家小生周嘉洛，正迎来他演艺生涯的又一个高峰。近期无论是热播剧集《正义女神》，还是轻松有趣的资讯饮食节目《试真D》，观众几乎整晚都能看到他的身影，曝光率一时无两。本来许多观众对他的印象，仍是那个在处境剧《爱·回家之开心速递》中，傻气搞笑又带点懦弱的「金城安」。这个角色让他成功入屋，成为家喻户晓的开心果。然而，在《正义女神》中，周嘉洛却带来了颠覆性的演出。他饰演的「郑官」冷静、内敛，与「金城安」的形象形成极端反差。这次成功的转型，让不少观众对他的演技刮目相看，再次将他人气推向高点。

周嘉洛闹幕后人员三度道歉求原谅

周嘉洛入行11年，他先后以24岁和27岁之龄，破纪录地夺得TVB「最佳男配角」及「最受欢迎电视男角色」两大奖项，成为史上最年轻的双料得主。这份荣耀对许多演员而言是梦寐以求的肯定，但对当时的周嘉洛来说，却是一份难以承受的重担。他近日受访坦言：「你未到这个位置，但你拿了这个奖，对你来说，可能会有危险。」他清醒地意识到，自己的心态与实力，尚未能完全匹配奖项的高度。这份源自奖项的压力，无可避免地影响了他的工作状态。他承认，在拍摄《宠物Pet Pet》及《痞子殿下无间道》期间，整个人变得心浮气躁。他回忆起一件令他至今仍深感内疚的往事，他在拍摄《痞子殿下无间道》时，因沟通上的误会，他认为一位幕后同事的工作态度不够认真，竟当著众人的面，毫不留情地向对方发了脾气。那瞬间的怒火，换来的是全场的尴尬与死寂，表示事后感内疚。他回忆指当时曾问现场的朋友，他是否很过份，岂料连朋友也表示「唔需要啰」，此事让他幡然醒悟，为了弥补因「嚣张」而犯下的错误，他放下身段，先后三次向那位同事诚心道歉，最终获得对方的谅解。

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周嘉洛曾被认为是问题学生

周嘉洛受访谈及童年，表示自己小学时是一个极度寻求关注的小朋友，为了博取注意，会经常在课堂上大吵大闹，不守规矩，是老师眼中的「问题学生」。由于操行问题，他在小学四年级尾被转介到群育学校，一所专为有行为问题的孩童而设的学校。这对他的母亲造成了巨大的打击，「那时候妈咪觉得自己的小朋友好像很坏，很伤心，又担心我的脑袋是不是有问题。」他解释，其实「曳」和「坏」是两回事，他只是被贴上了标签。然而，正是这段特殊的经历，塑造了今天的他。群育学校采取严格的纪律管理与小班教学，老师们给予了他极大的耐性与关怀。在这样的环境下，周嘉洛反而静下心来，他笑言自己是个很擅于扮乖学生的人，为了不被惩罚而努力遵守规矩，最终他以「优异生奖」的荣誉毕业，顺利回到主流学校升读中学。

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周嘉洛感恩母亲的牺牲

来自单亲家庭的周嘉洛，与妈妈母子情深，表示妈妈是他追演艺梦的强大后盾。他指，在刚入行时收入不稳，妈妈无条件地支持他，为了让他上班更方便，甚至牺牲了自己的社交圈和生活习惯，从东涌搬到将军澳居住，只为缩短他的通勤时间。周嘉洛分享，即使他现在已经长大，经济独立，妈妈依然享受为他烹饪的过程。他温馨地描述著母子间的互动：「有时我收工夜了想吃些甚么，妈咪总会主动问我。现在我们会分工，她煮饭，就我洗碗，这个都成为了我们母子间的一种互动。」从早年的冲动轻狂，到学会自省感恩，周嘉洛的成长轨迹清晰可见。

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