视后林夏薇低胸装俯身「谷尽」任影 接连有剧播成逆市奇葩 「TVB一姐」地位极稳固

TVB视后林夏薇日前以一身性感装扮现身马来西亚出席活动，成为全场焦点。她在社交平台IG分享影片，可见她身穿一条白色长裙，低胸设计大方展现其傲人身材与完美的肩颈线条，突显高贵感，浑身散发出迫人的星味与自信，尽显一线花旦的风范。林夏薇在现场为粉丝签名、一起玩游戏，表现非常亲民，林夏薇更多次俯身「谷尽」好身材让现场观众大饱眼福。

林夏薇工作不断接连有剧播

林夏薇近年发展势不可挡，在不少TVB艺员面临工作量减少的情况下，她的工作可谓接踵而来。由她与视后杨茜尧、视帝陈豪主演的重头剧《玫瑰战争》即将播出，备受外界期待。与此同时，她有份参演的内地剧集《大生意人》近期亦在TVB热播，让她成功维持高曝光率，人气高企。

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林夏薇「TVB一姐」之位坐得稳

林夏薇不仅剧集一部接一部，加上早前TVB公布的2025周年报告中，她的照片被放在重点推介艺员的当眼位置，足见公司对她的高度重视，可见她的「TVB一姐」之位坐得相当稳固。

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