56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民

56岁的陈松伶，曾经是TVB的当家花旦，近年长驻内地发展的她，最近主演音乐剧《出走》，虽然敬业精神可嘉，但现场的影片曝光后，其急速衰老的状态却引起网民热议。在高清镜头的捕捉下，陈松伶脸上的老态展露无遗，最令人关注的是她下垂极为严重的苹果肌，法令纹深陷，导致整张脸的线条向下垮，配上明显浮肿的双颊，让她看起来憔悴不堪。不仅如此，她眼下挂著两个又大又黑的眼袋，眼神中亦透出挥之不去的疲惫感，与昔日剧集中那个容光焕发的她，简直判若两人。

网民指陈松伶面颊浮肿疲态毕露

陈松伶不仅面部状态令人担忧，而且手背青筋暴现，显露了她的真实年龄，与精心修饰的脸庞形成强烈对比。从全身照来看，她身形略显臃肿，即便是深色系的舞台服装，也难以掩盖其中年发福的体态。整个人的精神面貌欠佳，无论是静态照片中的放空表情，还是动态捕捉的瞬间，都给人一种疲倦苍老的感觉，让不少看著她剧集长大的观众大感心痛，纷纷感叹「姐姐真的老了」、「女神也难敌岁月」。

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陈松伶遗憾未能为老公继后香灯

近年陈松伶已将生活及事业重心转往内地，与比她年轻8岁的老公张铎，享受二人世界。虽然这段姊弟恋一直恩爱如昔，但甜蜜的婚姻背后，却藏著陈松伶最大的遗憾。她早年因患上子宫肌瘤而被迫切除子宫，导致终身无法生育。她曾坦言，不能为丈夫继后香灯是心中一根刺，幸而丈夫张铎给予了她无限的爱与包容，毫不在意，才让她慢慢释怀。

陈松伶婚后出现幸福肥

陈松伶昔年曾是TVB力捧的收视福将，主演过无数脍炙人口的经典剧集，包括《天涯歌女》、《笑看风云》及《天地男儿》等，每一部都是收视与口碑的双重保证，清纯的玉女形象深入民心，成为一代港人的集体回忆。然而，在爱情滋润下，她也出现了「幸福肥」，加上步入中年新陈代谢减慢，体重问题日益严重。自2022年起，她便决心减肥，但过程反复，一直未能成功，甚至出现体重反弹。过去更曾因穿上红色贴身衬衣，出现「腩肉」外露的尴尬场面，而成为网上热话。

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