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赵露思赴泰国演出人气爆棚机场水泄不通 粉丝一行径成功突围吻脸颊全场轰动

影视圈
更新时间：21:00 2026-05-01 HKT
发布时间：21:00 2026-05-01 HKT

内地女星赵露思经历失语症，体重暴跌至84磅，又试过「瘫坐轮椅」，其后陷与经理人公司反目，导致事业一度停摆，藉到内地剧《许我耀眼》才成功逆袭。赵露思在内地人气强劲外，在泰国同样受欢迎，近日赵露思赴当地为演出准备，现身机场时逼到水泄不通，更被粉丝亲吻脸颊，引起网民热议。

赵露思提早10日赴泰国

赵露思近日为兑现三年前的承诺，将于5月9日在泰国举行个人演唱会，在4月30日飞抵当地，为演唱会提早10日做准备。赵露思穿上清新蓝色打扮抵达曼谷机场，甫现身便摘下口罩，亲切地向粉丝挥手致意。

当赵露思看到行动不便的粉丝时，毫不犹豫地蹲下与对方聊天，其间有一位妈妈级粉丝，大胆提出想要亲吻赵露思的脸颊，赵露思非但没有拒绝，反而大方地将脸凑过去，让幸运粉丝一偿宿愿。该粉丝事后激动地表示：「露思把脸靠过来，我亲到了！从来不敢想像有这一天！」事件更引来泰国传媒报道。

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赵露思有别于一般艺人有重重保镳护驾，见到大批粉丝时，赵露思主动走近人群，与粉丝近距离互动。赵露思不仅提前学习泰语并在现场与粉丝交流，更贴心准备数百份亲手制作的编织花束及手写祝福卡片，逐一送到粉丝手中。

赵露思履行三年前承诺

赵露思此次泰国行是为了履行三年前的约定，特意选择泰国作为其个人首场海外演唱会的举办地。不少粉丝大赞赵露思：「全程毫无架子」、「真心永远是必杀技」，被指其真诚表现打动人心。

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