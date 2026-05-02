Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最强小三」五索赠「大婆」18字极尽挑衅 骚马清铿甜蜜互动赠兴 首认隆胸：点睇都唔似真

影视圈
更新时间：10:00 2026-05-02 HKT
发布时间：10:00 2026-05-02 HKT

现年35岁、因与已婚富豪马清铿谱出婚外情而闻名的「最强小三」五索（钟睿心），向来作风大胆。近日这位五子之母在IG与粉丝进行「你问我答」互动，再次抛出多个震撼弹，除了首度承认自己曾经隆胸，更以18字高调向马清铿正印太太孔令琦「宣示主权」，引起全城热话。

五索赠大婆18字真言

在互动环节中，有粉丝大胆提问：「有什么想同大婆讲？」五索毫不避讳，直接回应：「恭喜你，你最痛苦的难关，现在由我来承受了。」此言一出，立即在网上疯传。不少网民解读，这句话表面上看似表达关怀，实际上却是以胜利者的姿态，向原配宣示自己已经取而代之，被形容为「最高级的挑衅」。

相关阅读：「最强小三」五索有个「矜贵胃」？到平民寿司店踩场嘲食物似「厨余」 叹厨师发办冇崩溃

五索坦承曾隆胸

除了感情问题，五索对于身材的提问也来者不拒。当被直接问及「有隆过胸吗？」时，她爽快承认，更半开玩笑地说：「又问，点样睇都唔似系真啦」，首次公开证实自己上围「加工」的事实。此外，她更大爆「最顶唔顺马清铿嘅坏习惯」，就是马先生的大男人性格，揭开了富豪不为人知的一面。

五索晒马清铿亲自下厨影片

在被问到如何赚钱时，五索大方分享心得：「揾一个有钱佬仲要系锡你嘅」。她随即在影片中展示了已婚富豪男友马清铿亲自为她下厨煮面的温馨画面。影片中，身穿吊带小背心的五索大骚澎湃身材，笑得一脸甜蜜，而马清铿则在背后默默付出，情景羡煞旁人。

五索十年婚外情越爱越高调

五索与马清铿的婚外情已持续十年，并为对方诞下四名子女。近年来，她一改低调，频繁在社交媒体上分享与马清铿的「家庭生活」，从不乏大胆出位的言论，例如早前曾大爆马生有「与年龄不相符的性欲」。虽然她曾泪崩表示，作为第三者承受了外界许多标签与误解，感到「获得尊重好难」，但她依然选择「活出自己想要嘅人生」。

相关阅读：「最强小三」五索自爆「整容」真相 镜头前一秒扯甩假发 吓人「鬼剃头」曝光

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
影视圈
13小时前
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
20小时前
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
投资理财
5小时前
何文田纵火｜单位现多个火头 26岁死者曾与家人争用书房嘈交
突发
12小时前
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
2026-05-01 10:55 HKT
陈炜自爆曾爱上欧锦棠陷抑郁 趁对方生日送DIY礼物 陈晓华拍剧险精神崩溃惨被寸爆
陈炜自爆曾爱上欧锦棠陷抑郁 趁对方生日送DIY礼物 陈晓华拍剧险精神崩溃惨被寸爆
影视圈
15小时前
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
时事热话
21小时前
特朗普与默茨为伊朗战争爆发骂战。路透社
美德紧张升级 | 五角大楼证实撤军 驻德国5000美军将撤离
即时国际
2小时前
三代港姐冠军世纪同框 51岁向海岚年纪大廿年状态完胜？ 圈中著名富婆曾传恋功夫巨星
三代港姐冠军世纪同框 51岁向海岚年纪大廿年状态完胜？ 圈中著名富婆曾传恋功夫巨星
影视圈
17小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因呢一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因呢一事片酬高过刘德华
影视圈
2小时前