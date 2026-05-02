「最强小三」五索赠「大婆」18字极尽挑衅 骚马清铿甜蜜互动赠兴 首认隆胸：点睇都唔似真

现年35岁、因与已婚富豪马清铿谱出婚外情而闻名的「最强小三」五索（钟睿心），向来作风大胆。近日这位五子之母在IG与粉丝进行「你问我答」互动，再次抛出多个震撼弹，除了首度承认自己曾经隆胸，更以18字高调向马清铿正印太太孔令琦「宣示主权」，引起全城热话。

五索赠大婆18字真言

在互动环节中，有粉丝大胆提问：「有什么想同大婆讲？」五索毫不避讳，直接回应：「恭喜你，你最痛苦的难关，现在由我来承受了。」此言一出，立即在网上疯传。不少网民解读，这句话表面上看似表达关怀，实际上却是以胜利者的姿态，向原配宣示自己已经取而代之，被形容为「最高级的挑衅」。

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五索坦承曾隆胸

除了感情问题，五索对于身材的提问也来者不拒。当被直接问及「有隆过胸吗？」时，她爽快承认，更半开玩笑地说：「又问，点样睇都唔似系真啦」，首次公开证实自己上围「加工」的事实。此外，她更大爆「最顶唔顺马清铿嘅坏习惯」，就是马先生的大男人性格，揭开了富豪不为人知的一面。

五索晒马清铿亲自下厨影片

在被问到如何赚钱时，五索大方分享心得：「揾一个有钱佬仲要系锡你嘅」。她随即在影片中展示了已婚富豪男友马清铿亲自为她下厨煮面的温馨画面。影片中，身穿吊带小背心的五索大骚澎湃身材，笑得一脸甜蜜，而马清铿则在背后默默付出，情景羡煞旁人。

五索十年婚外情越爱越高调

五索与马清铿的婚外情已持续十年，并为对方诞下四名子女。近年来，她一改低调，频繁在社交媒体上分享与马清铿的「家庭生活」，从不乏大胆出位的言论，例如早前曾大爆马生有「与年龄不相符的性欲」。虽然她曾泪崩表示，作为第三者承受了外界许多标签与误解，感到「获得尊重好难」，但她依然选择「活出自己想要嘅人生」。

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