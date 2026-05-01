郭富城两女暴风成长高度惊人 学骑马体验上流生活 方媛极温婉展慈母气质

现年38岁的「天王嫂」方媛 (Moka)，与老公郭富城结婚9年，育有三名宝贝女儿，一家五口生活幸福美满。早前二人才高调庆祝结婚周年纪念，恩爱之情羡煞旁人。方媛婚后专注相夫教女，同时兼顾KOL事业，经常在社交平台分享家庭生活，近日就亲身带大女同二女学骑马，反映上流生活。

方媛温婉慈母贴心照顾

方媛日前分享了带7岁大女郭咏希 (Chantelle) 和5岁二女郭泳萱 (Charlotte) 到骑术学校学骑马的影片，并写道：「今日行程：骑马两小时，流汗一整天，快乐无上限」，影片中，身穿简单白色T恤配搭牛仔裤的方媛，打扮休闲但难掩星味，完全不像三女之母，散发著少女般的温婉气质。

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郭咏希和郭泳萱暴风成长

虽然贵为天王嫂，但方媛对女儿的照顾从不假手于人。她亲自为女儿换上专业的骑马装束，细心地为她们绑上麻花辫，在旁温柔地陪伴，尽显慈母本色。影片中，两位小公主郭咏希和郭泳萱虽然未有露出正面，但可见她们都长高了不少。大女Chantelle的身高更已追及妈妈的胸膛，两姊妹身形纤细修长，完美继承了父母的优良基因。

千金尽得真传展骑马功架

戴上头盔、换上骑马装的两位千金，瞬间变得有模有样，骑在马背上不但坐姿挺拔、眼神专注，而且操控马儿有板有眼，丝毫不见胆怯，颇具大将之风。众所周知，郭富城是圈中出名的爱马之人，更是马主，未知方媛是否希望借此培养女儿们对马术的兴趣，为她们将来踏足顶级社交圈铺路。

「富养不娇养」育儿获赞

方媛的育儿方式向来备受称赞，这次带女儿学习需要体能和专注力的骑术，再次引证了她「富养不娇养」的理念。相比起单纯的物质满足，她更专注于培养女儿的体能、气质和品格，这种育儿智慧，让不少网民大赞她为「豪门清泉」。相信在父母的悉心栽培下，两位小公主的未来定必无可限量。

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