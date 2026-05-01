三代港姐冠军世纪同框 51岁向海岚年纪大廿年状态完胜？ 圈中著名富婆曾传恋功夫巨星

前港姐冠军向海岚、麦明诗与雷庄𠒇日前在一个周年晚宴上世纪同框，三代港姐冠军聚首一堂，画面珍贵。现年51岁的1998年港姐四料冠军向海岚，近年虽长驻内地发展，但状态依然保持在巅峰。在这次难得的合照中，她与年轻近二十年的34岁麦明诗及31岁雷庄𠒇站在一起，竟丝毫不显老态，反而被网民大赞为「状态最好的一位」，成功抢镜。

向海岚冻龄美貌与健康性感

活动当晚，三位港姐冠军均盛装出席，争奇斗艳。51岁的向海岚化上精致妆容，皮肤白皙光滑，完全看不出已年过半百，一头流海发型更添几分少女感，被网民誉为「状态最佳」。相比之下，34岁的麦明诗散发知性魅力，状态稳定，而31岁的雷庄𠒇则充满活力，笑容灿烂。

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向海岚状态一流有少女味

在装束上，向海岚选择了一条设计简约的吊带短裙，完美展现出她健康匀称的身形，流露出一种自信的健康性感。这套穿搭不仅突显了她的少女感，更让她在一众年轻女星中脱颖而出，比起年轻得多的麦明诗和雷庄𠒇更胜一筹，实在难得。有网民留言指：「三人同框，向海岚竟然是状态最佳的一位」、「岁月不败美人，气质真的太好了」。

向海岚曾演多套TVB经典剧集

向海岚作为1998年的四料冠军，入行后即获TVB力捧，主演了《杨贵妃》、《无头东宫》等经典剧集，成为当家花旦。然而，她在2006年事业高峰期毅然停工，在香港大学修读法律课程，导致回归时已错失主角位置。

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向海岚变身商界女强人

离开TVB后，她转战公关界，并获「师姐」朱玲玲的丈夫罗康瑞赏识，加入瑞安集团旗下的上海新天地担任公关，一度移居上海。近年，她更创立了自己的珠宝品牌，并经营保健产品生意，成功转型为商界女强人。虽然演艺产量大减，但她偶尔仍会接拍电影、剧集及舞台剧，满足戏瘾。

向海岚曾传恋上成龙

事业成功的向海岚，曾将珍藏的珠宝首饰，将价值超过300万元的翡翠、钻石等名贵首饰戴上身极为富贵，而她至今仍然未婚，是圈中著名的「黄金盛女」。她曾透露在上海居住期间有一位港人男友，也曾与经理人公司高层卢耀威交往。至于绯闻方面，最为人熟知的莫过于早年曾传出她与成龙的恋情。当年有传闻指成龙每次回港都会探访向海岚的香闺，但她对此坚决否认，更直言害怕绯闻不断的成龙。她曾回应：「如果我真系同佢有关，我唔使挨得咁辛苦。」她表示自己是个传统的女人，担心绯闻会影响她结识男友和未来的婚姻。

