Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谷德昭终极回春配合造人大计？身形复胖劲精灵重现「唐牛」神采  女友林子萱早前曾欲雪卵

影视圈
更新时间：10:00 2026-05-01 HKT
发布时间：10:00 2026-05-01 HKT

著名导演及演员谷德昭（肥谷）近年身形暴瘦，健康状况备受外界关注。不过，近日网上流传的一段影片中，现年60岁的谷德昭却状态大好、仿佛回春，令粉丝们放下心中大石。

谷德昭回春极精灵

在影片中，谷德昭与演员郑则仕、台湾金马影帝陈以文等人一同在草地上拍片。最引人注目的是，谷德昭一改早前略显憔悴的形象，将头发和胡子染黑，瞬间减龄最少十年。虽然他戴著墨镜，但仍难掩其红润的面色和鬼马的表情，看起来非常活泼精灵，精神饱满。

相关阅读：60岁谷德昭撑拐杖继续暴瘦 现身红馆双颊严重凹陷相貌骤变 女友相恋18年不离不弃

谷德昭再现肚腩仔

他的最新状态让不少网民惊喜万分，纷纷留言表示仿佛看到了经典角色「唐牛」的回归。谷德昭在1996年周星驰的经典电影《食神》中饰演「唐牛」一角，其与周星驰的对手戏至今仍为人津津乐道。如今谷德昭再现「唐牛」时期的神采，确实可喜可贺。除了面容回春，谷德昭的身形亦明显胖了一点，更重现了「肚腩仔」。对比去年底他被拍到需持拐杖去看张学友演唱会时的消瘦模样，现在的健康状态显然好得多。

谷德昭女友林子萱欲雪卵

谷德昭的健康好转，最高兴的莫过于他相恋多年的女友林子萱。早前，林子萱曾在社交媒体上求教关于「雪卵」的问题，被外界解读为她希望能为谷德昭「留后」。鉴于谷德昭现时的绝佳状态，或许他能一圆女友心愿，实践生B大计。谷德昭与女友林子萱相恋超过20年，虽然早已达成「不结婚、不生子」的共识，但二人感情一直非常稳定，互相扶持，林子萱曾因受颈部肿胀及湿疹困扰，谷德昭始终陪伴在侧。

相关阅读：谷德昭44岁女友忽然提问雪卵意见 林子萱疑欲为60岁男友留后 谷导近年健康被指亮红灯

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
影视圈
14小时前
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
即时国际
1小时前
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法 「距离深圳越远 抗跌力越高」
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法「距离深圳越远 抗跌力越高」
楼市动向
4小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
23小时前
五一黄金周｜收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
五一黄金周｜市民收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
突发
14小时前
影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
时事热话
21小时前
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
申诉热话
2小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
2026-04-30 10:00 HKT
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
2026-04-30 09:00 HKT