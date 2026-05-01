谷德昭终极回春配合造人大计？身形复胖劲精灵重现「唐牛」神采  女友林子萱早前曾欲雪卵

著名导演及演员谷德昭（肥谷）近年身形暴瘦，健康状况备受外界关注。不过，近日网上流传的一段影片中，现年60岁的谷德昭却状态大好、仿佛回春，令粉丝们放下心中大石。

谷德昭回春极精灵

在影片中，谷德昭与演员郑则仕、台湾金马影帝陈以文等人一同在草地上拍片。最引人注目的是，谷德昭一改早前略显憔悴的形象，将头发和胡子染黑，瞬间减龄最少十年。虽然他戴著墨镜，但仍难掩其红润的面色和鬼马的表情，看起来非常活泼精灵，精神饱满。

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谷德昭再现肚腩仔

他的最新状态让不少网民惊喜万分，纷纷留言表示仿佛看到了经典角色「唐牛」的回归。谷德昭在1996年周星驰的经典电影《食神》中饰演「唐牛」一角，其与周星驰的对手戏至今仍为人津津乐道。如今谷德昭再现「唐牛」时期的神采，确实可喜可贺。除了面容回春，谷德昭的身形亦明显胖了一点，更重现了「肚腩仔」。对比去年底他被拍到需持拐杖去看张学友演唱会时的消瘦模样，现在的健康状态显然好得多。

谷德昭女友林子萱欲雪卵

谷德昭的健康好转，最高兴的莫过于他相恋多年的女友林子萱。早前，林子萱曾在社交媒体上求教关于「雪卵」的问题，被外界解读为她希望能为谷德昭「留后」。鉴于谷德昭现时的绝佳状态，或许他能一圆女友心愿，实践生B大计。谷德昭与女友林子萱相恋超过20年，虽然早已达成「不结婚、不生子」的共识，但二人感情一直非常稳定，互相扶持，林子萱曾因受颈部肿胀及湿疹困扰，谷德昭始终陪伴在侧。

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