「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗

国际巨星「发哥」周润发与妻子「发嫂」陈荟莲结婚近40年，二人向来是圈中的模范夫妻，生活朴实而恩爱。近日，随著发哥主演的新片《寒战1994》在中、港两地举行首映礼，现年66岁的发嫂亦陪伴丈夫连袂出席，以行动支持发哥。然而，最近网上流传一段发嫂在活动上的无滤镜影片，其真实状态引起网民热烈讨论，网民竟指陈荟莲撞样日本女首相高市早苗！

发嫂陈荟莲被指曾做医美

从影片可见，发嫂为隆重其事，精心化上精致妆容，身穿一袭亮丽的青绿色连身裙，务求以最佳状态亮相。在活动上，她与发哥形影不离，尽显夫妻情深。不过，在高清镜头下，有内地网民指发嫂面颊比以往消瘦，皮肤略显干涸。更有不少网民认为她的五官看起来「有点不自然」，纷纷猜测她可能进行了医学美容，留言指「脸部凹凸不平的感觉」、「肯定做了」。

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发嫂陈荟莲撞样高市早苗？

除了关于「医美」的讨论外，更令人意外的是，有网民惊讶地发现，发嫂的最新样貌竟然与日本女政治家、现任经济安保大臣高市早苗惊人地相似。有网民笑称：「我以为是高市早苗换发型」，相关言论随即引来大量网民认同，认为二人确有几分神似，成为城中热话。

发嫂陈荟莲是发哥最强贤内助

陈荟莲不仅是发哥的妻子，更是他事业上的得力伙伴。作为新加坡富商之女，发嫂有著出色的商业头脑，她现时担任发哥的经理人，为他打理演艺事业、洽谈片酬，同时在房地产投资方面也眼光独到，让夫妻俩的身家水涨船高。

发哥发嫂曾历丧女之痛

两人恩爱多年，但就曾经痛失即将出世的女儿。面对如此沉重的打击，发哥迅速收拾心情，因为他明白「两个人同伤悲，对任何一方都没有好处」。他当时透过做运动、爬山等方式释放压力，并不断鼓励妻子，陪伴她走过最黑暗的时期。此后，夫妻二人决定不再生育，并表示：「我们两个人已经足够幸福了，其它的不奢求」。

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