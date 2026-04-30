吴彦祖一代男神惊变「光头佬」  现身半山尽剃烦恼丝  近年屡被指颜值崩坏发线后移

现年51岁的一代男神吴彦祖（Daniel），自出道作《美少年之恋》以来，其俊朗不凡的外表一直深入民心。近年虽然常驻美国，但近日为了出席电影《寒战1994》的首映礼而返港。首映礼上他头戴帽子，以一身精心搭配的复古造型示人，成熟魅力不减当年。就在影迷仍回味其型男本色之际，近日有网民于香港半山宝云道一带巧遇吴彦祖，却惊讶地发现他已彻底剃掉头发，以一个全新的光头造型示人！

吴彦祖T恤短裤骚光头

根据网民的偶遇照片，吴彦祖当日打扮极为随性，身穿白色T恤、蓝色短裤，配上一对白色平底鞋，与一般市民无异。最引人注目的，莫过于他的光头。在没有帽子或任何遮掩下，他大方地展示新造型，似乎毫不在意旁人目光。

相关阅读：寒战1994｜吴彦祖叮嘱刘俊谦专心一致避开社交网 巴柔高手女儿颈锁老豆︰我唞唔到气

吴彦祖依然有型

尽管变成了光头，但凭借其高大挺拔的身材和依然帅气的五官，吴彦祖仍然显得型仔，丝毫没有减损他的男神风范。照片中可见，他在半山步道上一派轻松，时而举起手机拍摄周遭风景，时而低头专心玩电话，完全沉浸在自己的独处时光中，情绪没有因发型骤变而有任何波动，尽显松弛自在的状态。

吴彦祖剃头引刀成一快？

吴彦祖今次突然以光头示人，外界对其原因揣测纷纷。有指他可能是为了投入新电影的拍摄工作，需要配合角色造型而作出改变。不过就有网民猜测，此举可能与他近年备受困扰的发线后移问题有关。不少人认为，吴彦祖或许是选择「引刀成一快」，直接剃光头发，以最彻底的方式解决「M字额」烦恼。

吴彦祖屡被指颜值崩坏

事实上，关于吴彦祖外貌「随年月变化」的讨论已非首次。去年4月，曾有网民在美国偶遇他并分享合照。当时吴彦祖虽然打扮年轻，但其急剧后移的发线问题已相当明显，尤其在额头两侧「M字」位置更见稀疏，并夹杂了白发。此外，当时的他眼角鱼尾纹、眼袋及法令纹都清晰可见，肤色亦略显黝黑干涸，略带沧桑感，被部分网民形容为「颜值崩坏」。

相关阅读：《寒战1994》首映9大影帝行红地毯 周润发拖发嫂咀爆郑裕玲 梁家辉传承刘俊谦 郭富城笑爆全场