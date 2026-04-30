「东张女神」邓凯文骚小背心汹涌上围  酒店房内爆诱惑金句  冧晕《魔音女团》导师陈奂仁

因主持《东张西望》而人气急升，并凭著甜美样子与澎湃身材获封为「东张女神」的邓凯文（Eris），早前加入「魔音女团」后，魅力可谓有增无减。近日，邓凯文远赴韩国釜山，并在社交媒体上分享了一系列于酒店房拍摄的性感靓相，火辣程度引发网民热议。

邓凯文爆韩式女团性感

从照片中可见，身处能饱览釜山海景的酒店房内，邓凯文化上精致的韩式妆容，水汪汪的大眼配上立体轮廓，美貌极为突出。经过「魔音女团」特训的她，举手投足间充满自信，无论是甜美微笑还是对著镜头摆出各种姿势，都散发出浓浓的女团味，星味十足。

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邓凯文大骚丰满上围

不过，最吸睛的莫过于其性感装束。邓凯文穿上一套米白色的吊带小背心配长裙，贴身剪裁完美尽展其S字形的魔鬼身材。而小背心的胸前设计更暗藏玄机，疑似「开窿」的设计大骚丰满上围，令性感指数再度升华，火辣程度爆灯。她于帖中留言：「宝贝 今晚的我有点济」，原来是Karencici热爆金曲《爱你但说不出口》的歌词，连「魔音女团」导师陈奂仁也忍不住留言：「发生咩事呀，孖辫？」，可见邓凯文魅力无限。

邓凯文挑战《魔音女团》

而在节目的宣传影片中，邓凯文被形容为「经过《魔音女团》训练，每个舞姿都配合韩式呼吸」，可见其努力备受肯定。如今再对比釜山的最新靓相，不少粉丝都大赞邓凯文「韩化」后魅力更上一层楼，完美驾驭女团风格，令人更加期待她未来的发展。

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