胡定欣离巢后进军内地影坛获名导加持 与金像影后鲍起静强强联手 传空降《乘风2026》踢馆

44岁的视后胡定欣，自宣布恢复自由身后，事业规划蓝图迅速展开，展现出惊人的行动力。她将事业重心转向内地市场的第一步，便是接拍了备受瞩目的电影《凡夫俗女》，正式宣告进军内地影坛。在这部作品中，胡定欣挑战了一个极具层次感的角色，一位经历婚姻失败，却依然勇敢带著女儿二婚的现代女性。这个角色敢爱敢恨，无视世俗眼光，其坚毅与独立的个性，与胡定欣本人敢于跳出舒适圈的形象不谋而合。

胡定欣新片获金像班底护航

胡定欣近日在社交平台上分享了开镜的喜悦，照片中她状态大勇，吸引了大量粉丝留言打气。电影《凡夫俗女》之所以未映先轰动，其强大的幕后与台前阵容是关键。影片由内地殿堂级导演田壮壮亲自监制，演员阵容更是星光熠熠，胡定欣将与金像奖影后鲍起静及影帝太保同场飙戏。鲍起静饰演的姑妈，一生被传统束缚，却在生命尽头勇敢挣脱枷锁，与胡定欣的角色形成强烈的对照与情感牵绊。而这已是胡定欣与鲍起静继剧集《同盟》及电影《临时劫案》后的第三度合作，二人早已默契十足，此次再度饰演关系复杂的亲人，她们之间细腻的情感互动，必将成为影片的一大看点。

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传胡定欣空降《乘风2026》舞台踢馆

在影坛迈出重要一步的同时，胡定欣也没有忘记她在舞台上的光芒。有传她将以「踢馆者」的震撼身份，加盟内地王牌综艺节目《乘风2026》。对于熟悉胡定欣的观众而言，她的唱跳实力早已毋庸置疑。在TVB期间，她便是公认的舞台王者，无论是大型台庆表演，还是早年参加《舞动奇迹》时的惊艳表现，都证明了她深厚的舞蹈功底和超强的舞台气场。此次空降《乘风2026》，她将与来自各地的实力派姐姐们同台竞技，这不仅是一次才艺的展示，更是她开拓内地综艺市场的头炮。

胡定欣婚姻事业两得意

事业上的积极进取，与胡定欣人生新阶段的开启密不可分。去年10月，她与外科医生男友陈健华低调完婚，步入婚姻的殿堂，甜蜜幸福溢于言表。而在今年2月，她正式宣布结束与TVB及邵氏长达22年的宾主关系，这个决定象征著她对过去的感恩告别，以及对未来的勇敢展望。

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