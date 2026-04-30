翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感

57岁的翁虹，自1989年夺得亚洲小姐冠军以来，一直在演艺圈保持活跃。近日她透过影片分享了自己的工作日常，意外让她居住的奢华豪宅内部曝光，其现代简约又不失气派的装潢风格，旋即成为网民热议的焦点。从影片中可见，翁虹的豪宅以高雅的米灰色调为主，地面铺设了光洁亮丽的大理石，客厅中央悬挂著一盏璀璨夺目的水晶吊灯，尽显奢华气派。开放式厨房配备了全套现代化厨具，与客厅之间以简洁的玻璃趟门相隔，增加了空间的通透感，整个家居环境宽敞明亮。

翁虹拍摄工作日常意外曝光豪宅环境

除了对生活品味的追求，翁虹对工作的投入程度更是令人敬佩。影片记录了她从早上9点一直忙碌到晚上10点多的「铁人行程」。她不仅要在素颜状态下进行试镜，还要紧接著拍摄各种宣传工作，甚至利用午饭时间与团队讨论工作流程。下午她又马不停蹄地更换多套服装，进行造型试穿，随后又赶往养生馆调理身体，并在往返途中争分夺秒地阅读剧本、背诵台词。整个过程高效而紧凑，展现了她惊人的精力和高度的自律性。

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翁虹18岁女儿美貌直逼妈妈

事业成功的同时，翁虹独特的婚姻经营之道也屡次成为话题。她与第二任丈夫、富商刘冠廷结婚多年，育有一名现年18岁的宝贝女儿刘莳。刘莳完美遗传了妈妈的美女基因，拥有白滑肌肤和甜美外貌，正准备踏入演艺圈。然而，翁虹去年自爆与丈夫已「分居」三年，一度引发外界对他们婚姻状况的猜测。事实上，这段「分居」生活是夫妇二人为了女儿作出的精心安排。由于女儿在国外读书，而丈夫需处理海外业务，同时翁虹亦要频繁往返内地拍剧，二人协议必须有一方陪伴在女儿身边，因此开始了两地生活的模式。对此，翁虹坦言夫妻感情丝毫未受影响，反而认为「小别胜新婚」，感情更胜从前。

翁虹自爆签下百万美金婚前协议

翁虹曾透露与丈夫在婚前就签订了「出轨罚款协议」，若任何一方不忠，将面临高达100万美金的罚款。翁虹笑称这份协议是对彼此的信心保证，相信永远不会有动用它的一天。此外，为了确保女儿无论在任何情况下都能得到照顾，她与丈夫约定从不乘坐同一班飞机，以防不幸发生意外。这种极致的家庭责任感和对女儿的深厚爱意，让不少网民大赞她是「绝世好妈妈」。

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