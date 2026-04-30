谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范

现年89岁的一代红星「四哥」谢贤，2022年凭电影《杀出个黄昏》历史性地成为香港电影金像奖最年长的影帝，近年鲜有公开露面，享受退休生活。早前他曾被拍到需以轮椅代步，健康状况备受关注。近日有网民在香港太平山顶的一间咖啡馆意外「捕获」四哥，其近况罕有地曝光，虽需轮椅辅助，但其巨星风采丝毫未减，再次证明「型足一世」的传奇。

谢贤扎马尾潇洒依然

当日，谢贤被网民目击与三位年轻友人一同在山顶的咖啡店喝咖啡，享受悠闲时光。尽管已是耄耋之年，四哥的打扮却比身旁的年轻人更加时尚抢眼。他身穿一套暗红色的型格运动装，搭配蓝色长裤和长筒袜，头戴帽子并架上其招牌太阳眼镜，低调中尽显潮流触觉。最为标志性的，依然是他脑后那束扎得一丝不苟的马尾，即使安坐轮椅上，腰板依旧挺直，气场十足。

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谢贤消瘦冇牙仍然型仔

从近距离照片可见，四哥身形明显比以往消瘦不少，脸颊凹陷，手上也出现了老人斑。有网民更留意到他似乎已没有牙齿，说话时嘴巴微微内缩，但他并未因此选择佩戴假牙。即便如此，这份从容与自信，配上他与生俱来的明星气质，整体感觉依然潇洒有型，风采不减当年。

谢贤亲民零架子

虽然贵为殿堂级巨星，但谢贤亲民的作风向来备受称赞。据现场网民透露，当他们上前礼貌地询问是否可以合照时，心情大好的四哥想都没想便一口答应。无论是站著还是蹲下配合镜头，他都非常有耐性，全程面带微笑，丝毫没有半点巨星架子，尽显老派艺人的专业与风度。

谢贤并非完全不能行走

对于外界关心他需要坐轮椅的健康状况，熟悉谢贤的人都知道，他并非完全无法行走，只是年事已高，双腿力气不如从前，难以长时间步行，因此外出时选择以轮椅代步，既方便又安全。而他当天乘坐的是全自动轮椅，自己也能轻松操控。

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