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正义女神丨佘诗曼「继女」表现再掀争议 乐珈嘉巨婴式演技被弹扮可爱 网民：睇得好辛苦

影视圈
更新时间：21:00 2026-04-29 HKT
发布时间：21:00 2026-04-29 HKT

由金牌监制钟澍佳打造的TVB与优酷联合呈献律政剧《正义女神》本星期进入结局篇，今次集合佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛等演员，剧集播出后成为全城热议焦点。在压轴登的「LiveHouse谋杀案」上，「言惠知」佘诗曼因继女「邱天雪」乐珈嘉卷入谋杀案，逼使她辞去法官职务，亲自为继女辩护。

乐珈嘉「小女孩式无助喊戏」成焦点

乐珈嘉在《正义女神》上演「小女孩式无助喊戏」成为网民的焦点，即踏入24岁的乐珈嘉要「减龄」7年（拍摄时22岁）演绎年仅15岁的「Tracy邱天雪」，连场喊戏惹来不少争议，有网民在Threads提出：「每次见到佢咁鬼大个人（已经more than a teenager）但又扮到劲幼稚／retarded咁，作为观众睇得好辛苦。」

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「邱天雪」乐珈嘉演绎不同状态喊戏

在昨晚播出一集，「邱天雪」乐珈嘉迎来三场不同状态的喊戏，第一场是当她身处医院时，警察冲进来说她涉嫌谋杀「张景翔」冯皓扬，并强逼处处维护著「邱天雪」乐珈嘉的「言惠知」佘诗曼离开现场时，「邱天雪」乐珈嘉即哭得像个孩子兼死命拉著言官唔放、当警方使用暴力强行拉开「邱天雪」乐珈嘉与「言惠知」佘诗曼时，「邱天雪」乐珈嘉再哭喊著大叫妈咪，而且越叫越凄凉，到「言惠知」佘诗曼真的离开时，「邱天雪」乐珈嘉还边哭边挣扎以表达慌乱且极害怕失去大人保护的状态。 第二场，心急如焚的「言惠知」佘诗曼与「邱光正」谭耀文，一人一句狂问「邱天雪」乐珈嘉案发经过，在本身已迷失又惊惶的情况下，再加上父母的一人一句一轮嘴逼迫，一直努力保持冷静的「邱天雪」乐珈嘉终告失守，边落泪边忟憎地大声说：「我真系唔知呀！」之后再无助地含泪摇头、状甚可怜。 到最后一场被盘问戏份，由于林景程饰演的阿Sir凶神恶煞，再加上「邱天雪」乐珈嘉骇然发现自己被迷晕期间原来被拍下大量不雅照片，陷入冲激又羞愧状态的她、即时激动至扯晒虾、更整个人扑入「邱光正」谭耀文怀中不愿面对，直到林景程再逼问「邱天雪」乐珈嘉「系咪杀咗张景翔」，不甘一再受屈的「邱天雪」乐珈嘉终歇斯底里边吼叫边反击，一度崩溃至整个人瘫软在地上。

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「邱天雪」乐珈嘉超龄演学生似扮可爱？

对于「邱天雪」乐珈嘉的三场喊戏表现，网民有赞亦有批评，有人觉得乐珈嘉「巨婴式演技」令人看得好辛苦：「以为扮紧弱能人士！」、「平时冇睇，今日睇呢集以为佢个角色系弱智。」亦有网民指乐珈嘉超龄刻意扮可爱：「个样咁老成喺度爸b、麻咪都好出戏」、「每一句讲嘢之前都要整一啲『呜咽』嘅声 er er ar ar咁，好似啲狗仔叫」。但亦有不少网民觉得乐珈嘉演活了未成年温室少女的状态：「那种小孩子很依赖自己爸爸妈妈的状态」、「一句叫著妈咪特别心疼」、「十几岁的孩子碰到这种事情，哭和害怕不正常吗？被冤枉谋杀哟！」、「15岁的女孩子就是这样」、「哭戏很真实」、「没见过风浪的小姑娘的自然反应」、「我家女儿就是这样」、「演的很投入」、「这个角色哭戏这么多确实很考验演员。」 

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乐珈嘉精通七种舞蹈为生计做侍应

现年22岁的乐珈嘉（Bambi），2023年毕业于第32期无线电视艺员训练班，是TVB近年重点栽培的新人之一。乐珈嘉自3岁起学跳舞，精通中国舞、拉丁舞等七种舞蹈。早于13岁时，她已立志成为演员，她在朋友鼓励下考入第32期无线电视艺员训练班。毕业初期，为坚持梦想，乐珈嘉曾同时在「谭仔云南米线」及另外两家餐厅兼职侍应，并接模特儿等散工，直至签下经理人合约。2024年，她凭剧集《反黑英雄》「张小丽」一角崭露头角，同年更获在《巨塔之后》的「继母」刘佩玥赏识上契成为其契女，星途备受看好。面对部分网民对选角的质疑，总监制钟澍佳亲自回应，他认为乐珈嘉恰到好处地演绎了在高知家庭中成长、内心缺乏安全感的女孩，并强调该角色与另一角色形成对比，结局亦因此不同。对于外貌的评论，他则风趣反问：「检察官家庭的女儿为甚么要很漂亮？」力撑乐珈嘉是角色的最佳人选。

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