萧键铿设灵｜刘德华、刘松仁、江美仪送花牌致哀  遗照笑容和蔼  与周润发同期转战幕后成监制

曾担任「我和春天有个约会」总监制的萧键铿，于本月8日因病离世，今日（29日）其家人在红磡寰宇殡仪馆为萧键铿设灵，翌日早上11时出殡，灵柩将移往钻石山火葬场火化。灵堂布置简洁，横扁写上「德范长存」四字，而家人选择了萧键铿一张穿上黑色唐装衫、笑容和蔼的照片作为遗照，丧礼以道教仪式进行。萧键铿的儿子心情还未平复，在场工作人员表示，他不方便接受传媒访问。除了多位圈中好友致花牌到现场，麦长青（麦包）、袁文杰、曾伟明、谭玉瑛等圈中人亦有到场致哀。

刘德华邓萃雯陈展鹏送花牌

萧键铿于圈中广结人缘，不少影视巨星都有致送花牌至哀，当中包括：刘德华、邓萃雯、万绮雯、商天娥、蔡晓仪、萧笙太太、陈展鹏、单文柔、杨天经、吴文珊、姜皓文、殷宁、杜汶泽、田蕊妮、麦长青、颜仟汶、李文标、胡樱汶、吕颂贤、麦景婷、杨绍鸿、梁皓楷、袁文杰、秦启维及蔡国威等。

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萧键铿上月入院

萧键铿（Joseph）是80年代资深制作人，于本月初离世享年73岁。萧键铿的儿子萧键炜当天在FB公布爸爸的死讯：「老窦毕咗业了，感谢各位，之后的事，会再告知大家」。萧键炜上月底曾透露爸爸入院的消息，当时他曾说：「医生说有生命危险，所以我一直没有离开，直至现在一直要用纯氧，讲唔到嘢，肺炎，肺积水，心脏有问题，呼吸困难。刚医生讲要用一部非入侵性的呼吸机，打去水针，希望无事，医生再问做唔做急救，我话一定做」，可惜萧键铿最后仍然离世。

萧键铿跟周润发读第三期艺员训练班

萧键铿在70年代曾报读TVB第三期艺员训练班，同期同学有周润发、卢海鹏、吴孟达，其后萧键铿主力担任幕后工作，曾为电影、电视及舞台剧担任监制及导演，并为各大公司制作及拍摄宣传片，任职亚视期间曾监制的电视剧包括：《银狐》、《皇家警察实录II》、《僵尸道长II》、《我和春天有个约会》、《与狼共枕》和《包青天》等。萧键铿间中亦有参与电视剧《民间传奇》、《网中人》、《上海滩》、《南海十三郎》、《影城大亨》、电影《上海之夜》、《富贵迫人》、《富贵再迫人》与及舞台剧《雷雨》、《大雷雨》的演出。

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麦长青悼念师兄萧键铿

麦长青从内地返港专程到殡仪馆吊唁，他指出，萧键铿是TVB艺员训练班的导师，也是一位很好的师兄，很用心去教师弟们，所以自己以「大佬」称呼他。麦长青表示，在拍摄剧集「太平天国」时，萧键铿教了他很多，直指他的教法很特别，他说：「教我的东西直至我入棺材也会记住，因为很特别，他教我无论NG几多次也好，也要当作是第一次演出，他可说是另类教学。」

问到最后一次与萧键铿见面是何时？麦长青表示，该是好几年前在活动晚饭时碰面，因为自己近年经常不在港，只知道萧键铿身体不适，但不知道他原来这么严重。问他知否萧键铿儿子有甚么需要？麦包表示，有很多细叔伯在场，自己与他的儿子不太相熟。麦长青对于近年多位前辈离世也感到唏嘘，感叹来到这年纪也要经历病痛与死亡，大家也要接受，最重要是珍惜所有。

袁文杰实习期曾拍摄萧键铿作品

袁文杰记得1991年TVB训练班后，实习期曾拍摄过萧键铿几套剧集，之后转到亚视工作时，拍摄第一套剧集《雪花神剑》，在化妆间萧键铿跟他说：「高佬有没有兴趣拍喜剧？」当时仍是新人的袁文杰当然不会放过机会，之后便拍摄了喜剧《著数一族》，及后在录影厂萧键铿跟他说：「有剧集参演，不过这次不是主角，压力便不会那么大。」袁文杰说：「他将我当作儿子，又教我演绎方法，是很爱惜后辈的监制，给予我很多机会，之后拍摄了甄子强当主角的剧集《与狼共枕》，在亚视头四至五年成长阶段，除了萧笙外，他给予我的机会最多。」

袁文杰又表示，那么多人尊敬萧键铿，是因为多年来他教导过很多学生，他说：「我认识的朋友中不多不少也上过萧键铿的课堂获得他的教导，可说是桃李满门，在我心目中他是一位温柔的男人，也是良师益友及好监制。」