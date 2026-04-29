ViuTV Chill Club颁奖礼2026懒人包｜5.3亚博举行 周汤豪邓丽欣MIRROR任表演嘉宾 即睇入围名单

ViuTV年度音乐盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》即将盛大举行！本届颁奖礼以「人人乐坛 音乐第一」为主题，乐坛年度成绩表将于2026年5月3日揭晓。从星光熠熠的表演嘉宾到竞争激烈的年度歌手奖项，《星岛头条》为您整合所有必看资讯，包括举行日期、直播详情、完整的入围名单及官方网站，让您全面掌握这场乐坛派对的每一个精彩瞬间！

Chill Club颁奖礼2026举行详情

Chill Club颁奖礼2026表演嘉宾名单

Chill Club颁奖礼2026年度男歌手入围名单

Chill Club颁奖礼2026年度女歌手入围名单

Chill Club颁奖礼2026年度组合入围名单

Chill Club颁奖礼2026年度乐队入围名单

Chill Club颁奖礼2026年度唱作歌手入围名单

Chill Club颁奖礼2026年度新人入围名单

Chill Club颁奖礼2026官方网站

活动名称：《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》

举行日期：2026年5月3日（星期日）

举行时间：晚上8时正

举行地点：亚洲国际博览馆（AsiaWorld-Expo）8号及10号展馆

直播平台：ViuTV（99台）、ViuTV官方网站、ViuTV手机应用程式

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本年度的表演嘉宾阵容鼎盛，主办方邀请了多位本地及海外人气歌手助阵，包括台湾歌手周汤豪（Nickthereal）及本地天团MIRROR成员。表演名单仍在陆续公布，势必为观众带来连场惊喜！

Chill Club颁奖礼2026已公布表演单位：

许志安、陈健安、MIRROR、Edan 吕爵安、Jer 柳应廷、Anson Kong 江𤒹生、Anson Lo 卢瀚霆、MC 张天赋、JACE 陈凯咏、MARF 邱彦筒、Stephy 邓丽欣、Cath 黄妍、周汤豪 NICKTHEREAL、Winky 黄健怡、Jacky Fan 范卓贤、REGENT 林纬竣、TELLER、Edwin Tong、IdG Bubbles / 偶像女生、ZPOT、ILUB 艾粒（少爷占、当奴）

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Chill Club颁奖礼2026年度奖项完整入围名单

公众投票现已结束，各大奖项竞争激烈，以下为各主要奖项的完整入围名单：

姜涛、张继聪、陈健安、Michael C、Jeffrey Ngai 魏浚笙、洪嘉豪、Lagchun 力臻、张家辉、Yan Ting 周殷廷、Gareth.T 汤令山、尹光、布志纶 Alan、Manson 张进翘、谢霆锋、BILLY CHOI、Bernard Chan、Stanley 邱士缙、洪卓立、REGENT 林𬀩竣、Anson Kong 江𤒹生、Jacky Fan 范卓贤、许廷铿、Tyson Yoshi、Gordon Flanders、Andy 黎展峰、Aiden 洪助升、Fatboy（梁业）、JNYBeatz、Jer 柳应廷、Ian 陈卓贤、Dark 黄明德、CY 陈宗泽、Kenny 关智斌、林奕匡、Jeremy 李骏杰、Anson Lo 卢瀚霆、林家谦、Jay Fung 冯允谦、193 郭嘉骏、Jason 陈柏宇、小肥、梁钊峰、Edan 吕爵安、Lewsz、胡子彤、Mayao 马天佑、Young Hysan、Arvin 曾傲棐、MC 张天赋、林峰、CotaBoii、安俊豪、Teddy Fan

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曾乐彤、黄妍、泳儿、谢安琪、Gigi 炎明熹、Kiri T、Serrini、WINKA 陈泳伽、谢雅儿、moon tang、WinWin 杨安妮、sica、方皓玟、Jaime 张天颖、丽英、陈蕾、Cloud 云浩影、AGA 江海迦、JACE 陈凯咏、Stephy 邓丽欣、Gin Lee 李幸倪、Irene 林芊莹、Winky 黄健怡、Feanna 黄淑蔓、MARF 邱彦筒、Nancy Kwai 归绰峣、Kelly 陈慧琳、洪心怡、Mischa 叶巧琳、张蔓莎、许靖韵、林恺铃 Ashley、邓小巧

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COLLAR、MIRROR、SENZA A Cappella、VIVA、ALITZ、IdG Bubbles、MATCH、Honey Punch、雷同二友

Chill Club颁奖礼2026年度组合提名名单

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Dear Jane、ToNick、SULIS、Pandora、FYP、The Hertz、ROVER、Nowhere Boys、Yellow! 野佬、RubberBand、The Lemon Ones、Zpecial、PER SE、晚安莉莉、Cozy Syndrome

Chill Club颁奖礼2026 年度乐队提名名单

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Kiri T、Jay Fung 冯允谦、Young Hysan、BILLY CHOI、MATCH、Winky 黄健怡、JACE 陈凯咏、Tyson Yoshi、林恺铃 Ashley、Jaime 张天颖、方皓玟、Gareth.T 汤令山、Nowhere Boys、周国贤、布志纶 Alan、何家铭、JNYBeatz、Edwin Tong、The Hertz、193 郭嘉骏、Manson 张进翘、吴林峰、林奕匡、Stephy 邓丽欣、张继聪、Teddy Fan、Michael C、AGA 江海迦、Lagchun 力臻、小尘埃 Lil' Ashes、Pandora、Delta T、邓小巧、林家谦、CotaBoii、洪嘉豪、Ian 陈卓贤、谢霆锋、SULIS、Bernard Chan、REGENT 林𬀩竣、ToNick、许廷铿、RubberBand、陈蕾、张蔓莎、Mischa 叶巧琳、黄妍、Yan Ting 周殷廷、李拾壹、Gordon Flanders、PER SE、Dark 黄明德、曾乐彤、谢芊彤、Edan 吕爵安、The Lemon Ones、ROVER、Serrini、Jacky Fan 范卓贤

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新人男歌手：

Caleb 梁崇希、老虎歌皇、Edwin Tong、冰岛 David Mak、张家希 Jon Jon、Neal 范浩贤、罗乐、Chris 汤君耀、Hayson 郭澧羲、Allan 陈肇麟、REGENT 林𬀩竣、旨呈

Chill Club颁奖礼2026 年度新人男歌手提名名单

新人女歌手：

Tani 汤盈、洪心怡、Vivian Lai、DAY 许轶、Amy Lo、Scarlett 钟熙彤、JAC DAI、表妹 Mona、Maho、RIIANA、JESS SIN 冼婉雯、Melody 胡乐彤、柯驿谊、Dale、Kyile C 郑杞瑶

Chill Club颁奖礼2026 年度新人女歌手提名名单

新人组合：

FYP、晚安莉莉、ALITZ、ZPOT、One Take-off、Honey Punch、IdG Bubbles、The Lemon Ones

Chill Club颁奖礼2026 年度新人组合提名名单

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想了解更多关于《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》的最新消息及完整资讯，请浏览ViuTV设立的官方网站。

官网网址：https://chillclub.viu.tv/singers

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