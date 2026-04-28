李家鼎父子廿年前温馨片疯传 李泳汉获父赞大力惹联想 杨思琦曾爆李泳豪被打险断手？

李家鼎（鼎爷）的前妻施明早前离世，本应是家人共渡难关之时，却意外引爆长子李泳汉与次子李泳豪的兄弟恩怨。李泳汉公开指责弟弟向父亲李家鼎索取百万家产；李家鼎则挺身维护次子，反斥长子不事生产，一家五口需靠他每月花费最少5万元供养。就在这家庭矛盾闹得沸沸扬扬之际，一段摄于2003年的电视节目《智趣相投-我爱ICHI爸》旧片在网上疯传，片中父子三人其乐融融的画面，与今日的决裂光景形成强烈对比，令外界不胜唏嘘。

李家鼎昔日父慈子孝画面不复再

在该段翻Hit的旧片中，当年仅二十出头的李泳汉与李泳豪，在父亲李家鼎面前尽显孝顺。一向以严肃形象示人的李家鼎，在两名儿子面前瞬间化身慈父，亲自下厨为他们烹调喜爱的菜肴，深知大孖爱吃蟹、细孖爱吃鱼。面对儿子笑问能否「抛镬」，李家鼎也一改威严，笑著回应。李泳汉更在访问中力撑父亲，认为李家鼎虽然说话大声，但气直理壮，「大家都知我Daddy讲嘢几大声，啲人觉得佢恶，但相反我哋两兄弟好欣赏佢呢样嘢，因为我哋觉得佢份人好气直理爽（壮），佢亦都唔系乱发脾气𠮶种，错佢一定会好恶，不过一定有道理啰。」当时两子还祝福父亲「行桃花运」，而李家鼎亦语重心长地教导当年仍是娱圈新人的两子要敬业乐业，切勿「交行货」，表现得父子情深。

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网民叹李家鼎三父子关系覆水难收

李家鼎三父子关系今昔对比，最让网民感到讽刺的是，鼎爷李家鼎在片中曾为临近的父亲节，接受长子李泳汉的按摩，并笑著大赞他：「你睇个大仔好似斯斯文文……点知我同佢练功时候，佢个力比细佬大两倍。」这番赞赏儿子力气大的说话，如今却让网民联想起多年前杨思琦曾爆料指李泳汉几乎打断弟弟手臂的传闻。昔日一句无心的称赞，竟成为近日热话，让不少网民都留言表示，原本一个美满的家庭关系演变成如今互相指责的局面，实在令人慨叹。

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