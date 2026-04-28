蔡卓妍林俊贤结婚丨43岁阿Sa曾两度雪卵为生B铺路 订下目标期望10年内使用卵子做妈妈

43岁的阿Sa蔡卓妍今日（28日）在无预警下宣布与健身教练林俊贤（Elvis）结婚并甜晒婚戒：「恭喜我嫁你、恭喜你娶我，以后请多多指教。」阿娇钟欣潼坦言：「由第一日听佢同我讲，我就好激动好感动，而家讲返都系好感动，祝佢哋新婚快乐！白头到老永结同心，快啲生个bb啦。」

阿Sa蔡卓妍曾接受「雪卵」疗程

阿Sa向来喜爱小朋友，但多年来专心发展事业，所以生B时间一直遥遥无期。不过在2020年，阿Sa蔡卓妍大方表示得到妈咪同意下，准备接受「雪卵」疗程，除了服食supplement之外，还日日做运动，令身体保持最佳状态。未知今次阿Sa和Elvis火速结婚后，会否极速「造人」，仿效方力申一年入内完成两项人生大事。

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阿Sa仿效钟欣潼容祖儿去「雪卵」

阿Sa在2019年曾表示已接受「雪卵」疗程，当时36岁的阿Sa她与「百亿麻将馆太子爷」男友石恒聪感情稳定，不时屡传婚讯，但阿Sa表明未有打算结婚，会仿效姊妹钟欣潼与容祖儿去「雪卵」，实行玩到够先才做妈妈。为保持最佳状态，阿Sa不惜花了多个月时间积极进补，接着连续10日打荷尔蒙针，先后接受了第二次雪卵，两次合共雪了20粒，并期望可于10年内使用卵子生育小孩：「如果50岁先生，怕自己太老。」

阿Sa曾接受两次雪卵

阿Sa当时亦有解释为何要接受两次雪卵：「毕竟自己嘅年纪都唔细，抽两次其实是为了保障将来，因解冻后存活率只有七成，所以雪多点比较稳阵。」阿Sa又指雪卵在香港好普遍，不用结婚都可以做，但就表示生小朋友的话就一定要跟足程序，先结婚后生B。阿Sa为了雪卵而不可令自己过于操劳，就算夜晚gathering也滴酒不沾，腰部粗了一个圈，当完成疗程后，阿Sa闭关休养，勤力keep fit，待身体回复窈窕后才复工。

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