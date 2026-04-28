蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨回顾阿Sa情路 与郑中基隐婚 恋同门师弟陈伟霆 传飞富三代石恒聪

现年43岁的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）在社交平台宣布结婚，与交往近一年、比她年轻10岁的健身教练林俊贤（Elvis）拉埋天窗，并分享夫妻照以及晒婚戒，留言：「恭喜我嫁你、恭喜你娶我」，甜蜜之情溢于言表。回顾阿Sa入行多年的情路，最为人熟知的莫过于与郑中基的婚姻、与陈伟霆的姊弟恋，以及与「百亿富三代」石恒聪的六年情。

阿Sa与Elvis林俊贤闪婚甜蜜满泻

阿Sa与现年33岁的健身教练林俊贤（Elvis）于2025年开始拍拖，今年初认爱，公开表示：「你们可以删去绯闻两个字。」据悉，两人早已展开在阿Sa的亿元豪宅同居试婚生活，更一同照顾猫猫，感情稳定。Elvis在中环一间健身室担任星级教练，月入近10万，深受学员欢迎。阿Sa亦曾透露已带男友见家长，母亲对他相当满意。今日两人在社交平台宣布喜讯，获好友及粉丝送上祝福。

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阿Sa与郑中基隐婚4年

阿Sa情路崎岖，入行后曾公开承认三段恋情，最轰动的恋情莫过于与郑中基的一段婚姻。两人因合作电影《追击8月15》传出绯闻，并于2006年在美国洛杉矶秘密结婚。这段婚姻一直未有公开，直到2010年两人才召开记者会，戏剧性地同时宣布离婚，震惊整个娱乐圈。据悉，两人因性格不合而离婚，结束了4年的婚姻关系。

阿Sa与陈伟霆曾发展姊弟恋

与郑中基离婚同年，阿Sa承认与同门师弟陈伟霆（William）拍拖，展开了她一段长达5年的姊弟恋。当时陈伟霆的事业仍在起步阶段，名气不及阿Sa，恋情一度不被看好，陈伟霆更因此被冠上「万年新人王」的称号。后来陈伟霆凭借剧集《古剑奇谭》等剧集在内地爆红，事业重心转移，两人因聚少离多，加上男方粉丝的压力，二人最终在2015年分手，结束5年恋情。曾有报导指，分手由陈伟霆提出，有传双方粉丝反对，以及外界不时比较双方事业差距，为这段感情带来不少压力。

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阿Sa与「百亿富三代」石恒聪2023年分手

2017年，阿Sa与「百亿麻将馆太子爷」石恒聪（Anthony）挞着，两人爱得高调，经常结伴出席家庭及朋友聚会，更多次传出婚讯。然而，这段被外界看好的恋情，却在2023年宣布结束。当时有传港姐季军梁超怡介入，但阿Sa公开否认，强调分手不涉及第三者。据悉，石恒聪在分手后曾试图复合，但未能成功。

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