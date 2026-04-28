蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa与郑中基秘婚4年 拍电影挞着 开记招同时宣布已婚及离婚轰动一时

蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）与健身教练林俊贤（Elvis）宣布婚讯，震惊整个娱乐圈，获得大量祝福。而阿Sa蔡卓妍早于10多年前与郑中基秘婚后离婚，当年轰动一时，至今仍令人记忆犹新。

阿Sa蔡卓妍与郑中基因戏生情

阿Sa蔡卓妍与郑中基的缘分，始于2004年合作拍摄电影《追击8月15》。当年早已传出阿Sa蔡卓妍与郑中基戏假情真，在戏中擦出爱火，继而展开地下情。不过二人传绯闻多时，一直对外否认关系。

据闻郑中基当时为阿Sa蔡卓妍在手臂内侧纹上其英文名字「Charlene」，作为爱的印记，因此有一段时间郑中基经常穿著长袖衫示人，刻意遮掩「爱的纹身」秘密。当年又有传阿Sa蔡卓妍为躲避被传媒偷拍，曾藏在车尾偷偷去跟郑中基约会。

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阿Sa蔡卓妍郑中基洛杉矶注册

直到2010年郑中基与阿Sa蔡卓妍傀出秘婚消息，二人却在司开联合记者会，自揭早在2006年在美国洛杉矶秘密注册结婚，记者会上更投下震撼弹，宣布正在办理离婚手续，结束约四年婚姻。蔡卓妍在记者会上更声泪俱下，表示二人因了解而分开，离婚后仍是朋友。

对外称有关离婚原因，归结于双方性格不合。但亦有传闻指，离婚原因是郑中基尚未定性，婚后仍与其他异性过从甚密。阿Sa蔡卓妍于2022年亮相内地综艺节目《迟到的恋人》，罕有大谈感情事，自爆曾亲眼目睹某任男朋友出轨。

阿娇钟欣潼曾陪阿Sa蔡卓妍捉奸

阿Sa蔡卓妍在节目中表示：「就我刚刚入行时候，那时候有一个男朋友，就阿娇（钟欣潼）也认识的。然后有一天，我就打电话给我那个男朋友，打了很久都没接，结果晚上的时候就阿娇看到我，就感觉她想说不说的状态，结果她也跟我说了，就说那个男生现在跟另外一个女生在约会，然后我说：『吓，真的吗？』然后她说带我去，然后门一打开，我就看到那时候的男朋友跟一个女生在一起了。」不少网民揣测男方身分疑为郑中基。

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