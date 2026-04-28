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阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公林俊贤任星级健身教练 课堂时薪高达四位数贵绝全行 婚前已搬入女方豪宅同居

影视圈
更新时间：13:27 2026-04-28 HKT
发布时间：13:27 2026-04-28 HKT

43岁的阿Sa蔡卓妍今日（28日）在无预警下宣布与健身教练林俊贤（Elvis）结婚，两人在IG先后贴上与婚纱相甜晒婚戒：「恭喜我嫁你、恭喜你娶我，以后请多多指教。」霍汶希（Mani）称阿Sa蔡卓妍当日在最爱她的人、最close的挚爱亲朋见证下完成人生人事，其他不方便透露。

虽然阿Sa是圈中有名的小富婆，有指她最少手持五个物业，市值逾亿，不过Elvis背景绝不失礼，作为中环星级健身教练Elvis，据指他的课堂时薪高达2,000港元，月入近10万元，事业有成。而且他热爱运动，放工后仍会去进修网球，非常上进。

相关阅读：蔡卓妍阿sa无预警宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤：以后请多多指教

林俊贤Elvis背景绝不失礼

这位曾操Fit关智斌的靓仔教练林俊贤Elvis，其IG除有海量大只靓相外，亦见到他不时于香港美国两边走，揸开蓬宝马跑车生活富裕。虽然阿Sa是圈中有名的小富婆，有指她最少手持五个物业，市值逾亿，不过Elvis背景绝不失礼，作为中环星级健身教练Elvis，据指他的课堂时薪高达2,000港元，月入近10万元，事业有成。而且他热爱运动，放工后仍会去进修网球，非常上进。两人因运动结缘，阿Sa亦受男友影响爱上行山，生活变得更健康。《东周刊》曾报导指两人已展开同居试婚生活，为争取时间见面，爱得相当痴缠，想不到两人火速已认定对方并完成人生大事。

阿Sa一改低调作风霸气认爱

阿Sa蔡卓妍去年传出秘挞星级健身教练林俊贤（Elvis），二人一齐入场睇林家谦演唱会，虽然当时二人未有亲密举动，不过因为外型登对，而被指双方有恋爱关系。其后阿Sa在爱猫呖咕生日会上，宣布屋企多两位新成员：「今年多咗两个新成员，芝麻妹妹同阿Boo妹妹。」当时容祖儿留言：「踏入年底你屋企真系喜事多箩箩。」Elvis被发现曾入屋抱著阿Sa的猫猫合照，二人似乎关系菲薄。今年1月阿Sa出席活动时一改以往的低调作风，被问到男友Elvis在她生日会合照中「企正C位」时，她霸气认爱：「咁你都可以删走绯闻两只字嘅，而家开心咪得啰！」

 

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