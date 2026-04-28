视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧

现年45岁的TVB应届视帝黄宗泽（Bosco），演艺事业正值巅峰，然而他近年的健康状况却频频成为大众焦点。近日，一组黄宗泽出席公开活动的相片及影片在网上流传，虽然他颜值依然在线，身形也保持得相当健硕，但有眼尖的网民却从细节中发现，他的口腔健康似乎亮起了红灯。

黄宗泽静态下依然帅气

从流出的影片和相片可见，黄宗泽身穿萤光黄色运动上衣，戴著太阳眼镜，出席马拉松活动，整体状态看起来相当不错。在静态表情下，他五官的立体感和帅气轮廓依旧，丝毫不见中年发福的迹象。

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黄宗泽牙龈出现萎缩？

然而，当镜头拉近，或是他开口说话及微笑时，问题却带了出来。不少网民惊讶地发现，黄宗泽的上排牙齿牙根大面积外露，牙龈有著非常明显的萎缩迹象。牙齿看起来比以前更长、更稀疏，牙缝也变得又宽又大，网民又指此症状不可逆转，非常担心偶像健康。

网民叹岁月不饶人

许多网友看到对比后，不禁感叹「岁月不饶人」。年轻时的黄宗泽凭借其独一无二的帅气，圈粉无数，是公认的顶级帅哥。如今虽然保养得宜，但牙龈出现问题却让他的沧桑感瞬间倍增，年龄感完全藏不住。有粉丝心痛地表示：「神颜硬生生被口腔状态拖垮了」、「真的太扎心了！不注重护理牙龈，再好的底子也扛不住。」

黄宗泽曾被指暴瘦

去年11月，有网民在香港街头偶遇正在拍戏的黄宗泽，并将照片上传至社交媒体。从照片中可见，黄宗泽身形明显比以往消瘦，面颊凹陷，颧骨凸出，深深的黑眼圈更显疲态。之后他现身《东张西望》，其瘦削的身形再次成为网民的焦点。

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