Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧

影视圈
更新时间：09:00 2026-04-28 HKT
发布时间：09:00 2026-04-28 HKT

现年45岁的TVB应届视帝黄宗泽（Bosco），演艺事业正值巅峰，然而他近年的健康状况却频频成为大众焦点。近日，一组黄宗泽出席公开活动的相片及影片在网上流传，虽然他颜值依然在线，身形也保持得相当健硕，但有眼尖的网民却从细节中发现，他的口腔健康似乎亮起了红灯。

黄宗泽静态下依然帅气

从流出的影片和相片可见，黄宗泽身穿萤光黄色运动上衣，戴著太阳眼镜，出席马拉松活动，整体状态看起来相当不错。在静态表情下，他五官的立体感和帅气轮廓依旧，丝毫不见中年发福的迹象。

相关阅读：「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利

黄宗泽牙龈出现萎缩？

然而，当镜头拉近，或是他开口说话及微笑时，问题却带了出来。不少网民惊讶地发现，黄宗泽的上排牙齿牙根大面积外露，牙龈有著非常明显的萎缩迹象。牙齿看起来比以前更长、更稀疏，牙缝也变得又宽又大，网民又指此症状不可逆转，非常担心偶像健康。

网民叹岁月不饶人

许多网友看到对比后，不禁感叹「岁月不饶人」。年轻时的黄宗泽凭借其独一无二的帅气，圈粉无数，是公认的顶级帅哥。如今虽然保养得宜，但牙龈出现问题却让他的沧桑感瞬间倍增，年龄感完全藏不住。有粉丝心痛地表示：「神颜硬生生被口腔状态拖垮了」、「真的太扎心了！不注重护理牙龈，再好的底子也扛不住。」

黄宗泽曾被指暴瘦

去年11月，有网民在香港街头偶遇正在拍戏的黄宗泽，并将照片上传至社交媒体。从照片中可见，黄宗泽身形明显比以往消瘦，面颊凹陷，颧骨凸出，深深的黑眼圈更显疲态。之后他现身《东张西望》，其瘦削的身形再次成为网民的焦点。

相关阅读： TVB视帝黄宗泽晒童年照吸引4千万人围观 6岁潮男Chok样曝光获赞「母胎帅哥」

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
11小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
20小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
17小时前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
9小时前
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
18小时前
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？
影视圈
17小时前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
11小时前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
20小时前
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
2026-04-27 09:00 HKT
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
ViuTV 2026四大剧集逐套数  视后剧帝联手＋银河映像品质保证  题材卡士够破格
影视圈
11小时前