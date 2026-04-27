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马浚伟率新城管理层赴粤交流 与广东「音乐之声」达成战略合作协议 两台5月起联播《湾区声势力》

影视圈
更新时间：23:45 2026-04-27 HKT
发布时间：23:45 2026-04-27 HKT

新城广播有限公司（下称「新城」）管理层及节目主持，在行政总裁马浚伟率领下前赴广东省，与广东广播电视台音乐之声（下称「音乐之声」）进行深度会谈。双方就未来于节目联播、人才交流及大湾区文化活动策划等范畴达成多项共识，标志着两地广播媒体合作迈向新里程。

马浚伟周炜共同见证签署合作备忘录

马浚伟等新城管理层获广东广播电视台副台长周炜热情接待。在双方领导的共同见证下，由新城广播有限公司总经理—项目及商业事务朱静宜，与广东广播电视台音乐之声副总监陈石正式签署合作备忘录。该备忘录确立双方在内容共享、资源互补及联合制作等层面的长期战略伙伴关系，旨在携手探索大湾区广播产业的创新发展路径。

马浚伟体现立足香港连系大湾区愿景

马浚伟表示：「新城广播一直积极推动跨区域合作，今次与音乐之声的联手，正好体现了我们立足香港、连系大湾区、放眼全国的愿景。非常感谢周炜副台长及团队的支持，期待双方合作能为听众带来更丰富多元的节目内容。」周炜副亦指出：「音乐之声与新城广播理念相近，同样致力于制作高品质节目。今次签署备忘录是一个重要起点，未来双方将在人才培训、技术应用等方面深化合作，共同提升粤港澳大湾区广播媒体的影响力。」

5月起推联播节目及大湾区音乐榜

是次签约仪式圆满进行，双方其后更就具体项目进行初步规划，首阶段合作项目将于今年5月起陆续推出，重点包括5月7日起推出两台联播节目《湾区声势力》；以及每周共同公布、由两地专业人士评选的「大湾区音乐榜」，目的旨在更有效及统一地去推广优质华语歌曲至大中华各地。会议后副总监陈石带领新城广播一行人参观广播大楼及各个直播室，并与音乐之声节目主持之一林琳交流及合照；双方亦在友好及愉快气氛下结束这次探访之旅。
 

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