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73岁曾志伟踢波失平衡重摔倒地 落场仅1分钟出意外吓呆谭咏麟苗侨伟 曾公开表示身体变差

影视圈
更新时间：18:00 2026-04-27 HKT
发布时间：18:00 2026-04-27 HKT

73岁的曾志伟，自今年初辞任TVB总经理一职后，真正过上了「无官一身轻」的逍遥生活，将更多时间投入到个人兴趣与公益活动中，频繁与好友相聚，享受人生。近日，他便随「香港明星足球队」前往广东惠州，参与为庆祝球队成立40周年而举办的慈善公益邀请赛。然而，在这场备受瞩目的赛事中，曾经是职业足球员的曾志伟，却上演了令人意想不到的「罕见意外」，仅仅上阵一分钟便狼狈倒地，更被逼提早离场，同场的谭咏麟和苗侨伟看到他重摔倒地都呆在当场。

曾志伟带波狂奔离奇倒地

明星足球队跟女子队比赛，当时曾志伟身穿8号粉色球衣，甫一上场便展现出十足的拼劲。尽管年岁已高，身形不如当年灵活，但他宝刀未老，凭借著丰富的经验和足球意识，在绿茵场上积极跑动、努力穿插，试图组织攻势。正当他带球向前推进，准备大展脚法之际，在没有与任何人发生碰撞的情况下，他的身体突然失去平衡，整个人重心不稳，重重地摔倒在草地上，场面吓人。

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谭咏麟由担心变耻笑

这突如其来的一摔，让在场的所有人都惊呆了。队友们，包括谭咏麟和苗侨伟，第一时间都露出了错愕和担忧的神情，深怕曾志伟因年纪问题而受伤。然而，幸好曾志伟并无大碍，很快便自己站了起来。正当大家疑惑他为何会平地摔跤时，谜底揭晓，原来罪魁祸首竟是他脚上那双「久疏战阵」的球鞋。因为球鞋鞋底的胶质氧化，在激烈的跑动下竟然整个「甩底」，导致他瞬间失去抓地力滑倒。目睹整个过程的谭咏麟，在确认老友无恙后，立刻忍不住指著对方放声大笑，尽显损友本色。而三哥苗侨伟起初还担心他是否伤出，当看到志伟无奈地指著自己那只已经烂了的球鞋时，也忍不住笑了出来。

曾志伟上阵一分钟尴尬离场

赛后曾志伟接受访问时，被问及今场踢了多久，他自己也忍不住大笑著自嘲：「上咗一分钟，哈哈！」当被追问为何这么快便下场时，他指著那只已经完全脱落底部的球鞋，哭笑不得地解释道：「只鞋烂咗啊！对鞋氧化咗，成个甩底啊！」这个意外的小插曲，也成为了赛后队友们津津乐道的笑料。「香港明星足球队」的官方社交平台帐号事后亦发文「抽水」，幽默地写道：「台下十年功，上场一分钟。喂！志伟哥！你只鞋烂咗啊！」影片在网上疯传，引起热议。

曾志伟曾坦言身体「差咗好多」

虽然曾志伟今次未有真正受伤，但已满73岁的他年纪已不少，而之前他接受黎芷珊访问，亦曾指自己身体于过去几年任TVB总经理而变差。王祖蓝指他卸任之后，最应该立即去验身，曾志伟坦言自己身体「差咗好多」：「身体状态差咗好多，我对唔住自己呀。第一我冇时间做运动，睡眠时间不足，唔熟睡，就已经令身体差。做总经理应酬又多，饮啲应酬酒，对自己身体好差」。黎芷珊当时亦直指他白头发「多咗好多」。

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曾志伟73岁生日派对场面虚冚

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