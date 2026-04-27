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「最美千金」江钰琪三年抱两再诞一子 萌爆细仔五官神复制「莎莎太子爷」爸爸

影视圈
更新时间：16:30 2026-04-27 HKT
发布时间：16:30 2026-04-27 HKT

「最美千金」江钰琪（Yuki）与郭浩泉结婚踏入第4年，2023诞下大仔Aden，去年12月江钰琪宣布二度怀孕，今日（27日）凌晨在社文平台发文，宣布顺利诞下第二胎，为「莎莎太子爷」老公郭浩泉再添一子，三年抱两，可喜可贺。

江钰琪为细仔改名Ashton

江钰琪今日在IG上载一家三口的温馨合照，相中见到丈夫郭浩泉在医院陪伴，江钰琪怀中抱著刚出生的细仔Ashton。江钰琪刚经历生产，但美貌依然，精神饱满，散发著温柔的母爱光辉，完全不像刚生完BB。而江钰琪老公郭浩泉展露灿烂笑容，流露出再为人父的喜悦。

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江钰琪的细仔Ashton，被妈妈俏皮地P上「墨镜」，未有将囝囝「全面」曝光，但依然可以看出BB仔脸颊饱满，头发浓密，皮肤红润。江钰琪的细仔的五官神情与爸爸郭浩泉如出一辙，简直是「饼印」父子。Ashton安稳地躺在妈妈怀里，萌态十足，一出世就尽显可爱。

江钰琪名门出身

曾任香港公益金筹募委员会联席主席的江钰琪，出身名门，为「灯芯绒大王」丽达集团主席江达可的女儿，家族背景显赫，与莎莎国际主席郭少明的儿子郭浩泉结婚，可谓门当户对。当日江钰琪穿上褂皇出嫁，身上约二十对巨型龙凤鈪极震撼，二人举行梦幻的世纪婚礼，豪门界好友何猷亨、林心儿担任兄弟姊妹团。

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