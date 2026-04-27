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郑欣宜激瘦传出战《歌手2026》正式复工 曾传大肚秘婚停工3年 已继承沈殿霞6千万遗产？

影视圈
更新时间：16:00 2026-04-27 HKT
发布时间：16:00 2026-04-27 HKT

近日于网上流传一张内地综艺节目《歌手2026》的AI图，见到38岁的歌手郑欣宜位列在演出名单当中。欣宜于照片以一头金色波浪长发搭配型格黑色西装，眼神坚定，气场全开，引发网上热议。早前有粉丝在街头偶遇郑欣宜，并将合照分享到小红书，而照片中的她脸尖尖，明显减肥成功，精神状态大勇，久休复出的她，被传极大机会出战《歌手2026》。

郑欣宜传参加《歌手2026》

事实上，欣宜的复出之路并非一帆风顺，去年她曾是《歌手2025》的热门人选，并已投入宣传片的拍摄工作，眼看回归在即，却遭遇了意想不到的打击。在拍摄期间，因现场灯光器材处理不当发生意外，导致她的肩颈及耳部受伤，身体状况再度亮起红灯。考虑到《歌手》节目高强度的竞演压力，郑欣宜在身体无法负荷的情况下，只能在开赛前无奈宣布退赛，专心养伤。这次出师不利，让她的复出计划被迫中断，也让她的休养期变得更为漫长。

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郑欣宜传已领取亡母6千万遗产

近年郑欣宜不仅要面对身体的伤痛，内心的思念也再次被触动。她于2024年初，网民在加拿大拍到欣宜前往拜祭亡母沈殿霞，照片中她细心整理墓碑上的鲜花，即使母亲已离去多年，她依然忍不住在墓前流泪，那份对母亲的思念与伤感表露无遗，令人心痛。此外，关于她继承遗产的传闻也再度成为焦点。有传沈殿霞于2008年离世时，为欣宜留下了约六千万的遗产，但条件是需待她年满35岁方可动用。如今已经38岁的欣宜，在2022年5月正式踏入35岁后，外界因此猜测她停工与继承大笔遗产有关。

郑欣宜「神隐」期间谣言四起

郑欣宜自2023年3月完成三场红馆演唱会后，她便无预警地「消失」于幕前，清空社交平台并停止更新，所有公开活动一概缺席。这段「神隐」时期，引发了外界无数的揣测。当时，关于她「秘密赴加拿大产子」及「秘婚」等消息甚嚣尘上。面对针对郑欣宜的谣言，其经理人林珊珊曾出面回应，证实欣宜「的确系病咗，疗伤之中」，间接承认她因健康问题需要休息，更传出她是由于抑郁症而停工休养。如今，郑欣宜选择在《歌手2026》的舞台上浴火重生，以最佳状态回归，让关心她的粉丝，终于可以放下心头大石。

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