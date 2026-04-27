李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑

资深艺人施明于今年3月底病逝，其丧礼已在日前举行。在丧礼前，双胞胎大仔李泳汉与细仔李泳豪因母亲的丧事爆发争执，兄弟决裂风波闹得满城风雨，为丧礼蒙上一层阴影。在送别母亲施明最后一程后，李泳豪今日（27日）凌晨终于打破沉默，在社交平台首度发文，深情悼念亡母，并承诺会照顾好父亲李家鼎。

李泳豪9年前陪施明开工

李泳豪今日凌晨在其IG贴出一张于2017年为母亲施明拍摄的照片，从相中所见，施明当时正为电影《极闘6：飘移都市》开工，画面显示在一部专业的摄影监视器上。李泳豪在帖文中忆述，母亲施明在电影《极闘6：飘移都市》的最后一场戏，李泳豪写道：「2017年晚上10:24分，我替你拍下这张照片，这是你在电影（极鬪）里最后一场戏。当晚你跟我说：仔，收工啦，可以返屋企休息啦。」

李泳豪开工神情颓丧

李泳豪向天上的母亲施明温情喊话：「妈，你现在可以好好的休息，不会再有痛苦，你解脱了。」文中李泳豪再三感谢母亲的付出，并承诺会将施明的教诲铭记于心，同时让妈妈安心：「我会好好照顾爸，不用担心。」李泳豪文末一句：「妈，我好想你！」道尽对母亲施明的无限思念。李泳豪今日再更新IG限时动态，上载自己到TVB开工的照片，相中李泳豪神情颓丧，面色不佳。

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施明的丧礼之所以引起外界极大关注，源于在设灵前夕，长子李泳汉突然公开炮轰胞弟李泳豪。李泳汉指责李泳豪对病母不闻不问，不但甚少探望，更拒绝沟通，甚至在母亲弥留之际仍未有陪伴在侧，并涉及到金钱问题，令兄弟关系彻底破裂。

李泳豪兄弟决裂原因回顾

李泳汉与李泳豪兄弟决裂引发轩然大波，父亲李家鼎得悉后勃然大怒，亲自出面为细仔李泳豪澄清，反驳李泳汉的指控并非事实，令家庭纠纷浮上水面。而在施明的丧礼上，兄弟二人虽然同场，但近乎零交流，双方以大局为重，让丧礼得以平静顺利地完成，好好送别母亲最后一程。

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