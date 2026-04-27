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李启言父亲离世丨长兄续发阿Mo最新进展继承父遗志 李盛林牧师妻哀叹：太突然了

影视圈
更新时间：11:00 2026-04-27 HKT
发布时间：11:00 2026-04-27 HKT

舞蹈员李启言（阿Mo）于2022年在MIRROR演唱会上，因堕屏意外受伤，其父李盛林牧师三年多以来每星期发出代祷信，透露儿子阿Mo最新进展。Mo爸李盛林牧师于4月25日离世，其大仔李启言兄长昨晚（26日）透过父亲的社交平台发出第181封代祷信，将继承父亲遗志，继续向外界更新阿Mo的康复进展。

阿Mo母亲：他已被主接去了，太突然了

李盛林牧师长子代笔的「留下典范 永远怀念」代祷信，信中引述《提摩太后书》经文「那美好的仗，我已经打过了；该跑的路程，我已经跑尽了；当守的信仰，我已经持守了」，总结父亲的一生。信中写道：「我们要跟这位好丈夫好爸爸好好盟友说天家再见」，并引述李母的话：「他已被主接去了，太突然了。然而，感恩他释去了地上的劳苦。」

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信中亦附上一张Mo爸李盛林牧师生前与《诗篇23篇》经文字画的合照，这段经文是自阿Mo受伤以来，李盛林牧师每天为儿子祷告时所颂读的，父爱深沉，令人动容。李启言的哥哥表示未来会承担起父亲的责任，将邀请作家罗乃萱师母协助修饰文笔，维持每两周一次的代祷信发布，向关心阿Mo的公众汇报其最新情况。

阿Mo将展开左手驾驶训练

代祷信中透露阿Mo最新的康复进度，指他已大致完成用右手操控电动轮椅的目标，现在能运用肩膊和胸背肌肉，将手托在控制器上作小幅度的前后左右移动。接下来，治疗团队将为他展开左手驾驶训练，并挑战更高难度的右手手臂抬起动作。信中强调：「Mo和治疗师都认为目前进展良好」，并恳请外界继续为阿Mo祷告，愿他能坚韧不屈地迎接每天的复健挑战。

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