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草蜢红馆演唱会开锣 台下巨星云集媲美金像奖 李嘉欣关之琳激罕同场 袁咏仪张智霖拍拖睇骚

影视圈
更新时间：22:01 2026-04-26 HKT
发布时间：22:01 2026-04-26 HKT

草蜢红馆演唱会正式开锣，三位成员苏志威、蔡一智和蔡一杰今晚（26日）以四面台形式演出。他们的《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱会》合共举行7场，多位圈中好友送花篮贺草蜢开演唱会，包括刘德华、梁咏琪、成龙、谢霆锋、杜德伟、张学友、胡枫、任贤齐、张敬轩、林峰、许晋亨和李嘉欣夫妇、郭富城、丁子高和杨千嬅夫妇、张栢芝及张衞健等。

天王巨星齐赠花篮贺草蜢

草蜢早前呼吁圈中好友将送花篮，改将买花篮的金钱捐往《快乐港仁》慈善机构，有多位圈中好友响应，当中包括林建岳博士、施南生、古天乐、林珊珊、苏永康、杨千嬅、丁子高、袁咏仪、张智霖、钟珍、陈慧琳、张玉珊、姜大卫、李琳琳、曾志伟、许涛、许晋亨、李嘉欣、吕良伟夫妇、容祖儿、陈慧娴、古巨基、谢天华、方力申、黎瑞恩及陈炜等。

草蜢演唱会台下星光熠熠

另外，今晚到场支持的圈中人包括谢天华、陈小春、张智霖、袁咏仪、林建岳、许晋亨、李嘉欣、关之琳、黄子华、顾纪筠、吴卓羲、林晓峰、曾励珍、陈山聪、陈乐瑶、叶泓声、杨证桦、沈可欣、Van@Nowhere Boys及云浩影等。

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蔡一杰台边失重心险仆倒

草蜢三子以金、银色打扮现身舞台，他们以一连串舞曲辣㷫舞台，当中包括：《人爱世人》、《A.E. I. O. U》、《红唇的吻》、《又爱又恨》及《热力节拍WOUBOMBA + ABC》等。及后蔡一杰走到台边演出时可能一时失重心差点仆倒，幸而有惊无险。

蔡一智问观众：「今晚究竟是你们热情还是我们热情。」苏志威说：「之前提了大家练气，我们三个跳了那么久仍气定神闲，你们呢？」曾接受脑手术的杰仔开口时，全场起哄：「大家好， 我返来了！我曾经讲过好快康复踏上舞台和你们开派对，今晚我守了这承诺，你们也要守这个承诺。」苏志威自我介绍时笑指，自己是队中最靓仔的苏志威，蔡一智笑说：「我们是40年都那么靓仔。」杰仔则笑言：「叫我们靓仔，我很欢迎呢！」

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