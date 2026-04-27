Robert Wun难忘为Adele打造梦幻战衣 凭独特时尚美学虏获天后欢心｜名人杂志

首位跻身巴黎高订时装周的香港设计师Robert Wun，在2014年建立同名个人品牌后以充满张力的独特美学席卷时尚圈。在他的艺术航道上，并列着两位巨匠的「灯塔」，分别是英国时装界「坏孩子」Alexander McQueen以及日本动画大师宫崎骏；在问到从业生涯中最难忘的「梦幻时刻」时，Robert直言莫过于亲眼见证童年偶像Adele，在万人演唱会上穿着自己的设计，就如梦想成真。 撰文｜多莉

Robert Wun瑰丽而魔幻的设计风格，令不少红星都乐于跟他合作，让他打造华丽战衣。

Robert为香港芭蕾舞团新作《华丽摇滚》打造舞衣。

Robert坦言他的设计和艺术道路深受Alexander McQueen和宫崎骏的影响，他点出Alexander McQueen最令人钦佩之处，在于其追求，以及为行业赋予了珍贵价值，「时装不单止是卖衫，更是要为每件作品或时装骚都带到一个意义。」在Alexander McQueen的影响下，Robert对设计亦有独到的理解。早前他「跨界」为威士忌品牌设计两款高定瓶身，问他瓶身设计与服装设计有甚么区别时，他坦言只是一种艺术延伸的展现，「服装设计不但是整靓衫，更是承载我的理念、世界的美感以及氛围，而是次合作只是将这些姿态扩散去另一个媒介。」

Robert儿时陪妈咪整头发，在店内看到杂志上Alexander McQueen的作品，从此迷上fashion。

Robert为Johnnie Walker设计Blue Label马年限量版酒瓶，美得醉人。

为顶流们打造战衣

除此之外，宫崎骏对想像力的追求，以及将内容和人性价值合二为一更是令Robert十分仰慕，他分享道观众在欣赏宫崎骏的作品时，知道故事的内容和角色都是虚构的情况下，仍可以从中被启发到世界观以及人生观，当中的张力令他十分佩服。问到若有机会与宫崎骏合作时，他希望以甚么方式？Robert笑言唔敢谂，「呢啲无得谂，都要人哋有呢个谂法先得！」

受到偶像宫崎骏影响，Robert亦将人性和世界观放进作品之中。

在行业中打滚多年，Robert曾为美国歌影视天后Ariana Grande、韩国天团BLACKPINK成员Jennie，形象百变的天后Lady Gaga，及为人气男团MIRROR成员姜涛的个唱打造战衣，他坦言享受每次与不同的艺人或音乐人合作。

「每次合作都可以跳入不同艺人的世界中，让我有机会可以呈现出一个本是以我为主的造型，变成一个新的版本给大家看到。」

永远热诚 拒被局限

Robert直指与Adele的合作，永远都被他视为职业生涯的重要里程碑之一。他对Adele的欣赏和喜爱自读书时期已经萌生，是对方的「迷弟」，他坦言在毕业不久后获得世界的肯定，再在Adele的《Weekends with Adele》拉斯维加斯驻唱中合作，更令Robert感到圆梦且「full cycle」，「在毕业10年后，终于可以和自己非常仰慕的音乐人合作，是梦想成真的感觉。」

Robert认为不被局限的心态在设计行业尤其重要，「不应只和自己圈子的人或自己地区和国家的人做对比，你要和世界比，这是无可避免的。」他解释道，现时社交媒体将世界连结，设计师要接收不同的资讯，不应只考虑时装和设计，要发掘出自己在其他事物上的喜爱和日常生活的点滴，将当中的热诚呈现出来，才是作品的独特之处。

以人工智能作主题

近年时尚界有不少新锐涌现，Robert直言从不害怕「长江后浪推前浪」，他认为是定律，「世界最美丽的地方就是后辈比前辈更有睇法，做更好的事令世界更美好。」他更坦言对这个现象绝对是支持，并会尽力去提携后辈，勉励大家一齐努力。

蓝色高订伞形晚装上绣上超过27万颗钉珠，配以施华洛世奇水晶，炫丽华贵。

「工作狂」Robert在一月尾完成其2026年的春夏高订时装骚「VALOUR」，他未有打算安排一个长假，笑言工作量减少已经当是一个休息。问到下一个时装骚的主题时，Robert剧透道将会探讨人工智能以及时装之间的连接和现象。