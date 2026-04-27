曹众15岁女儿激罕曝光外表清秀 曾被封「TVB御用富婆」已转行从商 忆港漂辛酸：好委屈

56岁的曹众曾有「TVB御用富婆」称号，她淡出幕前多年、专注从商，日前罕有公开露面，出席由新城广播主办的第一届《全方位新领袖论坛暨嘉许礼》，并荣膺「全方位新领袖」大奖，以表扬她在社会上的贡献。活动上，曹众15岁的爱女陈瑛华更惊喜现身，为妈妈送上鲜花，母女温馨同框，场面感人。

曹众15岁女儿现身支持

活动中最温馨的一幕，莫过于曹众15岁的女儿陈瑛华现身支持。从照片可见，女儿已经亭亭玉立，她将一头乌黑长发束起，打扮简约但难掩其清秀气质，面对镜头笑容腼腆。

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曹众由「御用富婆」变商界女强人

曹众入行后深得邵逸夫（六叔）与方逸华（六婶）的疼爱，不仅常伴六叔左右，更曾被拍到与他十指紧扣看电影，足见其受宠程度。从90年代起，她参演了《箭侠恩仇》、《O记实录II》等多部TVB剧集，给观众留下深刻印象。2011年，她与北京商人陈京低调结婚并诞下女儿，其后全面息影，转战商界。如今，曹众已是上市公司的首席战略官，并攻读电影博士学位，身份地位今非昔比。

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曹众分享「港漂」辛酸

作为早期的「港漂」，曹众分享了她的奋斗故事。她10岁便成为文艺兵，九年的军旅生涯塑造了她遇事冷静的性格。1994年加入TVB后，她经历了极大的挑战。她忆述，初来港时因广东话不流利而受尽白眼，曾为此委屈落泪，「初期系在意嘅，唔开心，我都会喊，亦都觉得好委屈。」而早年她亦曾分享，当时的工作节奏也让她备受冲击：「记得当时拍完厂已是凌晨3点，回家梳洗后已4点，但我还要学广东话，听一下录音，5点就要坐车去清水湾开工。」尽管几乎没有休息时间，但成为香港演艺圈一份子的兴奋与热情，支撑她度过了那段艰苦岁月。

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曹众视香港为家

凭借坚持与努力，曹众早已完全融入香港，并直言这里已是她真正的家。她在获奖时坦言，这个奖项不单是对她个人的肯定，更是对所有为香港付出的新来者的认同，并承诺乐意担当「陪跑型领袖」，继续与大家并肩打拼。