77岁影后甄珍近况曝光  步行吃力需全程搀扶  捉前夫偷食离婚被指私吞5亿财产

曾两度荣获亚洲影展影后、并在2013年获颁金马奖「终身成就奖」的传奇女星甄珍，近年淡出萤光幕前，享受退休生活。现年77岁的她，近日罕见出席北京国际电影节，其最新状态引起了广泛关注。

甄珍脸部线条紧致保养得宜

甄珍于活动上穿上一袭黑色亮片上衣，配戴著优雅的珍珠项链，妆容精致，气色红润。从照片中可见，即使年近八旬，她的容貌依旧娟好，脸部线条紧致，保养得宜，举手投足间尽是昔日「琼瑶女郎」的温婉与巨星风范，被赞誉为「天然美人」。

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甄珍嗓音沙哑走路需搀扶

然而，在这光鲜亮丽的外表下，岁月的痕迹依然无法完全掩盖。据现场观察，甄珍走路时全程需要专人搀扶，步子迈得小心翼翼，显得有些吃力。此外，她说话时的嗓音也略显沙哑苍老，与其精神奕奕的外貌形成对比，透露出年岁渐长后身体机能的自然衰退。

甄珍曾嫁予谢贤

谈及甄珍，便不能不提她轰动一时的感情生活。她曾嫁予巨星谢贤，但最让她毕生撼动的，莫过于与第二任丈夫、音乐人刘家昌的婚姻。当年刘家昌在甄珍仍是谢贤妻子时便对她一见钟情，疯狂追求，最终成功让甄珍动心，两人于1978年结婚。

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甄珍捉到刘家昌出轨

可惜这段婚姻并未如童话般美好。婚后，甄珍曾亲身捉到刘家昌出轨，两人婚姻仅维持9年，便于1987年秘密离婚。为了不影响儿子成长，他们选择对外隐瞒，直到2015年才公诸于世。这段婚姻成为甄珍心中最大的遗憾。

甄珍遭刘家昌指私吞5亿财产

两人的恩怨并未因离婚而结束。刘家昌2017年公开在社交媒体上指摘前妻甄珍与儿子章立衡（原名刘子千）「不忠不孝、不知羞耻」，声称他们私吞了自己约20亿新台币（约5亿港元 )的财产，并宣布断绝父子关系。甄珍随后强硬反击，痛批刘家昌「寡廉鲜耻」，为转移焦点而散播谣言，并贴出法院判决书，称刘家昌是「国家公认的骗子」，家丑闹得沸沸扬扬。

甄珍移居长沙安享晚年

随著刘家昌于2024年底病逝，这段横跨数十年的恩怨才算真正划上句点。如今，身体大不如前的甄珍也官宣将搬往长沙安度晚年，外界猜测是为了靠近儿子章立衡，以便晚年能有亲人照应。这位影坛巨星，历经风光与波折，最终选择回归平淡，以家庭为依归。