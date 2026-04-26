林青霞罕现身中大气质非凡  71岁状态一流笑容竟现少女感  分享险失明经历飞机上爆喊

71岁的「大美人」林青霞，虽淡出幕前多年，但对慈善及文化活动始终不遗余力。近日，她罕有地现身香港中文大学，以主讲嘉宾身份分享她的人生智慧，其最新的绝佳状态引起全场轰动。

林青霞「腹有诗书气自华」

活动当日，林青霞博士穿上一件浅蓝色恤衫，外搭杏色长款外套及同色系长裙，整体造型流露出知性而优雅的气质。虽然已年过古稀，但她保养得极好，脸上虽有岁月痕迹，但五官依旧精致俏丽，一颦一笑间散发著无与伦比的优雅气质。难怪在场有幸亲睹其风采的学生和网民都纷纷赞叹，称她为真正的「不败美人」，更盛赞她「腹有诗书气自华」，认为这种由内而外散发的气质，远胜于人工雕琢的美。

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林青霞待人极亲切毫无架子

从现场影片可见，林青霞甫进场便全程笑容满面，热情地向在场师生挥手致意，态度亲切，丝毫没有巨星的架子。在分享会上，她细诉了从17岁出道，到39岁在事业高峰时选择步入家庭，再到后来为了不与社会脱节而开始学习写作、画画和摄影，不断丰富自己人生的心路历程。

林青霞拍戏曾险失明

她坦言，人生中最难忘的经历之一，是在拍摄电影《龙门客栈》时眼睛受伤，险些失明，当时在回港的飞机上痛哭不止，却没想到后来竟凭该片获得金马奖多项提名。当被问及如何面对人生的选择时，林青霞分享了她的智慧：「我不会为自己的选择后悔，做出选择之后就努力做好。」她积极、乐观、充满生命力的心态，让在场的每一位观众都深受感染，为之赞叹喝彩。

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