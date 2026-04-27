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李连杰63岁生日被细女「突袭」 父女互动曝光 被吓到「回春」揭真实状态？

影视圈
更新时间：13:00 2026-04-27 HKT
发布时间：13:00 2026-04-27 HKT

金像影帝李连杰昨日（26日）63岁生日，在社交平台分享一段温馨的庆生影片，当中见到李连杰获细女Jada惊喜准备蛋糕，场面温馨又有趣，李连杰更展现出灿烂笑容，可见心情极佳。

李连杰父女互动有趣

李连杰昨日在IG分享的新影片，见到闭上双眼的他，在细女扶住坐到餐枱位置，前面有一个精致的朱古力蛋糕，略显老态的李连杰，神情平静，任由女儿Jada为他布置。李连杰细女Jada俏皮地为爸爸戴上生日帽，又将蜡烛插在父亲的手指之间，点上蜡烛后才抽出插到蛋糕上。

Jada之后叫李连杰睁开眼，同时拉响礼炮，金色彩纸从天而降，李连杰一脸惊喜，表情逗趣展露出如孩童般的灿烂笑容。李连杰又双手合十，许愿后吹熄蜡烛，全程心情大好，举动活泼，与过往的他判若两人。

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李连杰健康备受关注

李连杰近年的健康状况，一直备受外界关注。李连杰在2013年因罹患甲状腺功能亢进症（甲亢），需靠药物控制病情，一度出现身形暴胀，外貌憔悴衰老。近年网上疯传李连杰「换心续命」、「饮童血回春」，要多度开腔辟谣。

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