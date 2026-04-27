谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」

89岁的「四哥」谢贤当年与年差49载的上海女友Coco谱「爷孙恋」，轰动一时，二人相恋12年，分手时更传出Coco获赠2,000万分手费。Coco近期活跃于社交平台，数度拍片大谈与谢贤昔日恋事，近日Coco又再爆料，称谢贤当年追求自己，曾借用女儿谢婷婷的珠宝，以博取佳人欢心。

谢贤前女友华服配「借来」珠宝

谢贤前女友Coco自分手后鲜有公开露面，近期却在小红书分享与谢贤的12年「爷孙恋」往事。据Coco回忆在2004年初认识谢贤，二人相约食午饭后，谢贤临返港前便邀请Coco到香港游玩。

有一次Coco因事来港，当她抵达酒店时，惊喜收到已放在酒店房内的礼物，当中有一套为她准备的晚礼服，及搭配礼服的珠宝，以及一张字条。只是谢贤在字条上直白写明：「My dear Coco此珠宝需归还，珠宝是我女儿的，裙子是我为你选的。」让Coco觉得谢贤非常有意思。

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Coco与谢贤于上海相识

谢贤前女友Coco亦提到二人在上海相识，甚至回味当时第一眼见到谢贤在酒店大堂食雪茄时，就被对方的风度吸引：「Oh my god，这个男人好帅，穿西装的样子。」谢贤翌日约Coco食午餐，她笑言自己当时欲擒故纵：「我说这样你等一下，我安排一下，如果朋友可以取消，我就过来跟你吃午餐，其实我根本没有安排午餐。」

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Coco爆谢贤出奇招亲近

二人食饭后，谢贤要求Coco送自己去机场：「陪他到外面抽雪茄，2004年冬天很冷，我只穿一件羊绒大衣，他一只手抽着雪茄，把自己的皮夹克（皮褛）打开，他说『我的身体很暖的，你把你的手放在我衣服里面，我来帮你暖，你不要冷，不怕的』。我轻轻地放在他肩膀上，能感觉他心跳好快，我就知道这个男人是100%喜欢我了，一见钟情。」

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Coco又提到心目中的男神曾是方中信，当年谢贤得悉后，带她去打波见方中信，更向对方「示威」：「你知道吗？我女朋友很喜欢你。后来她跟了我之后，她就不喜欢你，我是不是比你帅？」Coco称方中信只能回应：「大哥，你永远是全香港最帅。」不过Coco疑「消费」谢贤的举动，被网民批评：「她是缺钱了吗，感觉男方家那边完全不想回应的感觉」、「一般过了很久突然冒出来基本上就是没钱了」等。

谢贤一生有过五位女友

早于50年代已入行的谢贤，从影至今逾70年，当年凭英俊潇洒外型，主演无数经典作品，而谢贤的感情生活，更是同样精采。谢贤曾透露一生之中有过五位女友，以及两段婚姻，与首任太太甄珍于1974结婚，却只维持两年便结束婚姻。谢贤直到1979年与狄波拉结婚，二人育有大仔谢霆锋及细女谢婷婷，只是最终在1995结束关系，回复单身。谢贤之后遇上Coco，曾透露二人交往最后三年「有爱无性」。

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