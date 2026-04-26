68岁廖安丽冻龄现身 同框陈玉莲前男友贾思乐为林漪娸庆生 银灰发look示人精神饱满

80年代「EYT三小花」之一的68岁廖安丽，已入行近半世纪，近年回流返港生活。近日廖安丽与陈玉莲前男友贾思乐一同为林漪娸庆祝生日，众人一同叹日本素食料理，廖安丽精神饱满的模样，引起网民关注。

廖安丽近照曝光气色好

外表超级冻龄的贾思乐昨日（25日）在IG分享的照片，见到廖安丽身穿简约的黑色上衣，配上一头型格的银灰色短发，以及红色框眼镜，笑容满面，并对著镜头做出「派心」手势，气色和心情都显得极好。

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林漪娸庆祝67岁生日

众人的合照中，包括生日聚会主角林漪娸，枱上放有一个写有「Happy Birthday Eyvonne」的精致小蛋糕，为林漪娸庆祝67岁生日。贾思乐以英文为林漪娸送上祝福：「生日快乐！愿你梦想成真。永远快乐！健康！美丽！」

廖安丽早于1982年经好友贾思乐撮合，认识著名摄影师叶青霖，四年后结婚，并以夫妻档经营婚纱摄影公司。廖安丽婚后育有两女叶懿德、叶懿恩，淡出幕前后，专心协助丈夫打理生意。

廖安丽曾举家移民澳洲

廖安丽直到1992年决定举家移民澳洲，并在2009年出售摄影公司，怎料廖安丽丈夫叶青霖翌年剃度出家，法号「释常霖」，二人期后决定离婚，结束长达26年的婚姻。廖安丽经历离婚后，近年选择返港生活，但每年仍会飞回澳洲探望女儿，享受凑孙之乐。

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