欧倩怡谈前夫郭晋安带儿子豪游住总统套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」

欧倩怡（Cindy）今日（25日）现身西贡，为陈启泰主持的HOY TV健康游戏节目《健康百万大道》进行录影。她坦言医学知识博大精深，需视乎题目是否自己熟悉的领域。是次节目主题围绕家长们高度关注的ADHD（专注力不足及过度活跃症），欧倩怡分享道，在孩子年幼时，自己也曾因育儿感到焦虑，无论孩子过于安静或活跃都会担心，因此经常主动搜寻相关资料，展现出对健康议题的关注。

欧倩怡大方谈前夫郭晋安

提到前夫郭晋安早前带儿子豪华畅游澳门，并分享入住总统套房的影片，欧倩怡大方表示有看到片段，很高兴儿子玩得开心。她透露，儿子在复活节期间曾返回香港，除了与她吃饭，也和外公外婆相聚，并分享了在澳门的趣事。欧倩怡说：「我提议与他（儿子）一起去旅行，但儿子却说自己已在英国不想再去旅行，因他有关注家人赚钱辛苦，加上他的学费又上升，所以会用心好好读书。」

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欧倩怡避谈男友有否经济支援

对于近日被拍到打扮朴素，因而被指新男友未有在经济上支援，欧倩怡笑言没有留意相关报道，并表示自己平日外出购物时，经常都是街坊装及素颜，十分贴地。当被问及是否乐于听到外界认为男友没提供经济援助时，她未有正面回应，仅强调自己享受努力工作，特别是目前从事与健康医疗相关的行业，近期更有新合约在洽谈中，期望能作多元化发展。

在经济方面，欧倩怡坦言过去未有为未来储蓄的习惯，但随著年纪增长，意识到十年后便可能退休，因此现在特别关注理财和储蓄规划，为将来做好准备。

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欧倩怡分享与男友感情进展

至于被问到与男友感情进展如何？欧倩怡表示，「还好，大家一起玩，更是很好的伙伴，因为啱玩很重要。」问到男友是如何配合她去玩？欧倩怡说：「我正在学习自由搏击，在教练纠正下改善了很多之前不正确的动作，所以以前我打人是不够狠，现在调节了知道怎样运用力量，（男友跟你一起玩自由搏击？）他与我一起打也可以，大家一起打及互打。」问她是否会迁就男友轻手地打？欧倩怡即拉开话题表示，这个星期被击中面部，好彩没有瘀痕出现，追问是否男友击中她的脸？她说：「是教练打中我的，虽然事前教练已说明会怎样出拳，但因我敏感度不足才会中拳。」