正义女神丨冯皓扬演活高智商杀人犯「张景翔」 曾夺金像奖背景超猛料 近年卷忘本争议？

近期在TVB与优酷联手打造的热播剧《正义女神》中，不少新生代演员的演技成功吸引观众目光。冯皓扬（羊羊）在剧中饰演高智商杀人犯「张景翔」，凭借令人不寒而栗的反转魅力，与刘倬昕、陈若思被网民并列为「三大恶魔少年」，掀起网上热话。

冯皓扬曾夺金像奖加入TVB

冯皓扬的演艺之路起点甚高，他曾因在电影《妈妈的神奇小子》中完美诠释少年苏桦伟而一鸣惊人，阳光单纯的形象深入民心，更凭此角色一举夺得香港电影金像奖「最佳男配角」的殊荣。

获奖后，他并未停下脚步。冯皓扬于2022年曾短暂加入TVB艺员训练班，并在2023年参演《法证先锋6 幸存者的救赎》后，正式签约成为TVB的「亲生仔」。在短短两年间，他已接连饰演了四个身心障碍或精神状态复杂的角色，如台庆剧《巨塔之后》中患有惊恐症的钢琴家「柯睿晖」，因此被网民封为「身心障碍专业户」。他的努力也获得了肯定，在「万千星辉颁奖典礼2025」上夺得最佳男新人奖。

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冯皓扬患亚氏保加症

冯皓扬曾透露患有轻度亚氏保加症，但他表示情况在长大后已大为好转，并感谢父母一直支持他踏上演员之路，在表演中继续发掘自我。

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冯皓扬演《正义女神》演技大爆发

在《正义女神》中，冯皓扬彻底颠覆过往形象，挑战拥有无邪脸孔，内心却极度扭曲暴戾的高智商杀人犯「张景翔」。在「非法处理尸体案」的审讯过程中，他凭借细腻的微表情和充满邪气的眼神，将角色复杂的精神状态演绎得淋漓尽致。

剧中，他饰演的「张景翔」在庭上自编自导自演多场感人戏码，最终成功脱罪。宣判无罪后，他从紧张到「嚣张胜利笑容」的一秒转换，配上轻佻的伸脷小动作，完美展现了角色的高傲与视法律如无物的心态，让观众看得心底发寒，激赞其演技完全摆脱了以往的「神奇小子」形象。

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冯皓扬曾陷「忘本」风波反击不实指控

冯皓扬在演艺事业起飞的同时，也曾面临争议。去年前小童星训练学院的创办人Momo曾公开点名斥责他忘本，甚至用上「谋财害命」等严重指控。对此，冯皓扬在今年2月选择不再沉默，透过律师行向对方发出律师信，并表明：「鉴于巫丽仪女士对本人及家人的持续不实指控，此事已经交由律师事务所处理。」他随后表示，发出律师信后，事件对他而言已经完结。

《正义女神》结局篇预告恶魔少年联手

《正义女神》即将迎来结局篇，剧情将推向新的高潮。据悉，获释后的「张景翔」非但没有收手，更向神秘网友坦言杀人上瘾，密谋上演更疯狂的杀人游戏。而这位神秘网友，正是在剧中早已登场的另一「恶魔少年」——「高成彬」（刘倬昕饰）。两大高智商反派的联手，势必将引发更紧张刺激的风暴。

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