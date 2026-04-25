阿Mo李启言父亲李盛林牧师病逝 日前身体不适呕吐发烧 代祷信透露疑有心血管问题

李盛林牧师历经MIRROR演唱会堕屏意外，三年多来不离不弃照顾儿子李启言（阿Mo），在儿子康复路现曙光之际，不幸传出病逝噩耗。李盛林牧师是牧职神学院前院长，今日（25日）牧职神学院在facebook公布噩耗，指李盛林牧师因病于4月25日主怀安息。MakerVille对李牧师离世深感惋惜，并向其家人致以深切慰问，愿节哀顺变。

牧职神学院公布李盛林牧师死讯

牧职前院长李盛林牧师已于今天4月25日安息主怀。李牧师一生竭力爱主，担任院长期间，致力推动神学教育与牧者培育，贡献良多，其生命的美善踪迹，将长存于同工与师生心中。恳请主内肢体在祷告中记念李师母及李牧师家属，求主赐下安慰与平安。「那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。」（提摩太后书 4:7）

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李盛林儿子李启言于MIRROR演唱会意外重伤

2022年7月28日，在MIRROR红馆演唱会上发生的巨型屏幕堕下意外，导致舞蹈员李启言（阿Mo）身受重伤，从此面临漫长且艰巨的康复之路。在这段艰难的岁月里，他的父亲李盛林牧师成为他最强大的后盾，风雨不改地透过一封封代祷信，向外界更新儿子的最新进展，其深厚的父爱感动了无数人。

就在阿Mo日前于IG分享他以左手操控电动轮椅的影片，让所有关心他的人们看到一线曙光时，噩耗却突然传来。「牧职神学院」的官方专页于今日（25日）证实，担任该神学院前院长的李盛林牧师已安息主怀。声明中赞扬李牧师一生竭力爱主，对神学教育贡献良多，其美善的生命将永存于师生心中。

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李盛林牧师近月不适接受治疗

李盛林牧师日前因身体不适出现呕吐和发烧情况，需要接受治疗。日前一封代祷信公开李盛林牧师生病消息，情况令人担心。代祷信以「写在代祷信第一次延迟的时刻」为题，李盛林牧师透露自己可能出现慢性心血管问题，正进行详细检查。信中，他坦承了内心最深的三个恐惧：不确定自己的身体能否继续支撑、不确定还能陪伴儿子走多长的路、不确定未来的日子将如何展开。他写下了一句令人心疼的话：「一封迟来的信，让我们看见：原来，一直撑著这个家的人，也需要被撑住。」

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