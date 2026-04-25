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李连杰健康状况急转直下？面色发黑现身星洲法会  曾被传「换心回春」后容光焕发

影视圈
更新时间：09:00 2026-04-25 HKT
发布时间：09:00 2026-04-25 HKT

现年62岁的国际武打巨星李连杰，近年健康状况备受关注。今年三月，他才在心灵讲座上以红润气色和良好状态，幽默回应外界对他健康的种种揣测。岂料时隔仅一个月，他近日被发现在新加坡出席法会，最新状态却令人心惊，其面容憔悴、脸色发黑的模样，与早前判若两人，健康状况再度亮起红灯。

李连杰面部发黑

根据现场流出的照片，李连杰身穿黑衣，在法会中双手合十，神情显得有些凝重。然而，最引人注目的是他异常的面相。在昏暗的灯光下，他的脸色呈现不寻常的暗沉发黑，近乎「碳色」，脸部亦显得浮肿，眼皮耷拉，看似心事重重，精神不济。这种急剧的状态下滑，与今年3月他出席心灵讲座时神采奕奕的模样形成极大对比，当时的他气色红润，精神饱满，完全不像抱恙之人。

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李连杰曾被传「换心回春」

事实上，李连杰的健康问题早已不是新闻。他曾在2013年确诊甲状腺功能亢进，受药物影响，一度出现身形暴胀、面容苍老憔悴的情况，甚至被指「断崖式衰老」。近年网上更疯传他「换心回春」、「饮童血续命」等荒诞无稽的阴谋论。

李连杰否认骇人传闻

对此，李连杰在3月的讲座上才首度公开幽默澄清，笑言：「有人说我换心脏，我也没病为什么要换？还说我吃小孩，清炖还是红烧？」他解释，自己只是因为去年颈部良性肉瘤手术后，染黑了头发，精神状态有所改善，却被外界过度解读。他当时坦然面对生死，直言从不担心死亡，反而认为没有目标地「长寿」是一种折磨。

李连杰状态直插谷底

然而，言犹在耳，仅仅一个月后，李连杰的状态却再度直插谷底，脸色之差令人担忧。这位曾以生命拼搏事业、在银幕上塑造无数英雄的功夫皇帝，年轻时拍戏屡屡重伤，脊椎错位、肋骨断裂，为事业赔上健康。如今，他再度以憔悴的面容出现在公众视野，让无数关心他的影迷感到忧心忡忡。

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