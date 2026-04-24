吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？

「坤哥」吴业坤自2023年签约TVB旗下的TVB Music Group Limited（TMG）成为「一哥」后，今晚（4月24日）于《十大中文金曲颁奖音乐会》的舞台上，出人意料地宣布离巢。回顾坤哥的乐坛生涯，可算「高开低走」，他凭借《原来她不够爱我》唱至街知巷闻，更两度夺得叱咤「我最喜爱的男歌手」奖项，风头一时无两。虽然近年其音乐发展似乎无以为继，但他于TVB的演员路却越走越顺，今次决定似乎令人感到意外。

吴业坤乐坛路从巅峰滑落？

吴业坤的音乐起点极高，2015年他签约唱片公司正式出道，同年即横扫四台新人金奖，并在《叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》上以新力军之姿，奇迹般地首夺「我最喜爱的男歌手」。翌年，他不仅成功在红馆举办个人演唱会，更蝉联同一奖项，人气达到顶峰。但之后吴业坤的音乐事业却未能再创高峰。近年来，除了与Cousin Fung合唱的《百二岁》获得较多关注，成为三台冠军歌并夺得「劲爆合唱歌曲」奖外，能被大众记住的佳作并不多。

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吴业坤跟193合照疑被雪藏

与乐坛发展形成鲜明对比的是，吴业坤的演员之路却越发顺畅。虽然曾因2021年在社交媒体上发布与ViuTV艺人193（郭嘉骏）的合照，而一度传出被TVB「雪藏」，但他凭借自身的努力，最终在演艺事业上获得肯定。

吴业坤演艺路柳暗花明

在入行16年、获提名10次「飞跃进步男艺员」后，坤哥终在2026年初的《万千星辉颁奖典礼2025》上，凭借在《刑侦12》和《新闻女王2》等剧集中的出色表现，成功夺得该奖项。获奖时他激动落泪，坦言是如释重负。

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吴业坤剑指「最佳男配角」？

尽管TVB一直扶持其演艺发展，但坤哥此次仍选择离开TMG。在夺得「飞跃」奖后，他曾明确表示，下一个目标是先以歌手身份取得「最佳电视歌曲」奖，之后再磨练演技，向「最佳男配角」进发。

吴业坤代表香港空手道队

除了演艺事业，坤哥也积极开拓副业，他明白娱乐圈的机遇难求，除了健身室生意，亦希望尝试进军餐饮业。至于家庭计划，他表示会先专注事业，待完成个人心愿及事业目标后，才考虑生儿育女。此外，吴业坤在2020年更开始学习学习空手道，考获黑带及经常参加不同赛事，更获得香港空手道初级代表队的资格，之后更入选香港空手道初级代表队，并披上港队战袍出战男子组手84公斤以上级及男子团体组手项目。

