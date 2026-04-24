十大中文金曲奖2026｜吴业坤得奖宣布离巢 决自资出歌叹制作费贵 累老婆冇得住大屋？

「坤哥」吴业坤在2023年签约TVB旗下的TVB Music Group Limited（TMG、前身星梦娱乐）成为一哥后，但早前TMG推出贺年歌《迎春祝福乐年年》MV，身为「TMG一哥」的吴业坤却「连影都冇」，更于TMG的官方歌手名单中被「除名」，结果惹来离巢之说。吴业坤早前承认今年和TMG完约，未来路向仍未决定，不过今日吴业坤出席港台十大中文金曲颁奖礼时，就亲口表示「今晚是最后一次以TMG歌手身份出席」。

吴业坤宣布离开TMG

吴业坤凭《爱情求生案内书》一曲，得到十大中文金曲奖，今日他未有戴上眼镜、穿上浅色西装以新形象上台领奖，猜不到原来亦有新路向。他于表演时公布最新决定：「今晚是最后一次以TMG歌手身份出席，希望日后继续唱歌给大家听」。

相关阅读：吴业坤日妻广东话超流利令网民惊艳 滨口爱子拍片游香港一原因感叹：我都好想返日本

吴业坤决自资出歌

吴业坤于后台表示，在音乐工作上与公司已经完结，而经理人公司则仍是TVB及邵氏。坤哥表明，因刚刚过了生日踏出人生新一步，想趁现在时机任性一次，想知道自己完全拥有一首歌的感觉是怎样，因为现在已经大个仔日后不可以再任性，不过，当要开始以独立歌手身份制作歌曲时，才发现食米不知米贵，早前问监制制作一首歌曲的价钱，才知道已经上涨了近三成，因此他要努力储六位数字来制作歌曲。他表示，太太滨口爱子也十分支持他的决定会开源节流，原先打算搬大屋，现在因为要储钱出歌以及一连串计划，所以搬大屋计划暂缓，需住在屯门多一段时间。

吴业坤自嘲5线歌手

早前吴业坤曾在社交平台，以「我都想知」来回复网民「依家做独立歌手系咪好难」的问题，早就埋下离开TMG的伏线；而之前有网民在社交平台上表示，希望找3、4线歌手：「如果稳（揾）个香港3、4线歌手去婚礼唱歌，系班亲戚面前威下，10万蚊得唔得？定系我痴人说梦话？」，当时吴业坤竟然上水表示：「5线得唔得？」，似乎对自己目前于乐坛的发展不甚满意。

相关阅读：「坤哥」吴业坤TMG一哥梦碎？贺年歌MV离奇冇影 官方名单被删走三字回应离巢传闻