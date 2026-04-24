九龙城寨之终章丨George加盟演「龙卷风」私生子「逆鳞」？ 成最强角色恶斗城寨四子

《九龙城寨之围城》续集《九龙城寨之终章》日前已开镜，早前有传P1X3L成员欧镇灏（George）将加盟饰演关键角色。George昨日（23日）在IG限时动态上载一张漫画角色图片，并配文「新的启发」，引发粉丝热议，认为他暗示在《九龙城寨之终章》出演的角色是「龙卷风」（古天乐 饰）的私生子「逆鳞」。

George疑演「龙卷风」私生子

在原著漫画中，「逆鳞」是「龙卷风」（古天乐饰）的私生子。龙卷风因误中圈套，与好兄弟狄秋（任贤齐 饰）的女人发生关系后诞下「逆鳞」。「狄秋」因此对「龙卷风」心生怨恨，这也解释了第一集中「狄秋」为何坚决要向「龙卷风」报复，除了为妻儿，也为这段不光彩的过去算帐。

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George疑演「逆鳞」将要严格训练

「狄秋」将「逆鳞」视如己出，并带他远赴荷兰生活。「逆鳞」因童年被欺凌而练得一身好武艺，但因缺乏父爱，性格火爆叛逆。「狄秋」在得知「陈洛军」（林峰 饰）的身世后，召回逆鳞对付「城寨四子」。若George确定出演，将面临大量动作场面的挑战，需接受严格的武术训练。

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