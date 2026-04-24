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伍仲衡暗踩旧拍档？转发网民批评《中年好声音4》评审留言：贴堂 早前表明无意「回归」

影视圈
更新时间：14:00 2026-04-24 HKT
发布时间：14:00 2026-04-24 HKT

音乐人伍仲衡（Harry）曾担任《中年好声音》系列评审而入屋，惟去年传出他因「抢签参赛者」风波而被「踢走」。尽管他早前曾公开表示无意回归节目，但近日在社交平台上的一个举动，却再次引发网民热议，质疑他对昔日的几位评审拍档的表现有不满。

伍仲衡将网民对《中4》负评「贴堂」

伍仲衡日前于其Facebook转发了一则网民的留言截图，该留言向伍仲衡表示：「伍sir你几时返TVB做《中年好声音4》评判，而家𠮶啲评判完全太唔公平，唔识做嘢，啲参赛者好惨。」伍仲衡在转发这则充满争议的留言时，更配上「贴堂」二字，此举被揣测认同该网民的负评。他还在帖文中写道：「其实一直都收到好多朋友或粉丝，甚至在街上的市民， 对我说类似的说话，我只能衷心说一句多谢你们，各位参赛者也继续加油。」

相关阅读：中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头

伍仲衡曾表明「不回头」

此帖一出，立即引发网民讨论。不少网民认为，伍仲衡特意将批评现任评审的留言「贴堂」，是默认了该网民的说法，有「暗踩」昔日评审团拍档之嫌。回顾去年，伍仲衡盛传因与另一位参赛者洪心怡的合约问题，触怒TVB而被踢出评审席位，当时事件闹得沸沸扬扬，其后双方都作出澄清，更指大家关系仍非常好。不过伍仲衡公开表示「不会回头」疑拒绝回归《中年好声音》任评审，仍引来网民揣测。

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