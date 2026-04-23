容祖儿备战英皇家族骚紧张到瞓觉扎醒 最快明年2027年开个人演唱会 阿Sa曾被诊断「 轻微中风」：好心痛

容祖儿和魏浚笙（Jeffrey）今晚（23日）出席品牌开幕活动，现场有大批粉丝到场支持偶像。当祖儿拍照时，有粉丝路过大赞她好靓女。谈到粉丝赞她靓女，是否听惯晒？祖儿笑言不惯，但觉得粉丝们真心表现出来，但好浮夸。

容祖儿揾韩国团队重新编舞

谈到有份演出《25+英皇群星演唱会》，祖儿表示为演唱会积极备战，近日跟乐队排练、排舞等，由于排舞室有多间房，全部在同一个地方练习，好似集中营。她说：「我隔离房有阿娇、Kenny，楼下就有VIVA，好似一班同学咁。」容祖儿坦言今次心情紧张，皆因很久未试过在香港参与大型演出，同时是公司的庆祝活动，所以心头好高，两晚演出的歌单也不同。她笑说：「有一晚唱快歌，另一晚唱慢歌，快歌𠮶日将我自己嘅歌重新编舞，揾咗好欣赏嘅韩国团队，依家尚有一星期时间准备好佢，昨晚我睡觉扎醒咗！好似玩大咗，但又好好睇，希望大家到时睇到好嘅骚。」祖儿透露会为头场压轴演出，而谢霆锋则会在尾场。谈到她何时开个人演唱会，祖儿表示不会今年的事，最快明年2027年。

容祖儿陪伴阿Sa克服困难

提到阿Sa接受访问指曾经有位医生诊断出她可能「轻微中风」，容祖儿坦言不知情，相信对方怕她会担心。她说：「一直知佢把声有问题，戥佢好心痛！作为歌手把声唔系好状态，𠮶日食煎炸嘢多唱首歌要开声开好耐都会好紧张，佢声带唔系好郁，都有一直问佢有无好啲，佢都好积极谂办法点样令声带好啲。最近佢揾咗新老师帮咗好多，对唱歌领悟好多，希望陪住佢克服呢件事。」



